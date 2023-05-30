學者董立文：中共比較喜歡柯文哲　目的在促成郭柯配

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統及立委選舉開跑，民進黨中國事務部30日舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會，中央警察大學公共安全系教授董立文會中談及，民眾黨總統參選人柯文哲的兩岸政策主張有抄襲變造、移花接木、前後不一等特色，他的確是中共比較喜歡的人選，但中共最終目的是促成郭柯配（指與鴻海集團創辦人郭台銘搭擋競選總統）。

董立文說明，柯文哲的兩岸政策主張也有3個特色，一是抄襲變造，例如柯提出「九六共識」是2010年前副總統呂秀蓮提出來的，也與2021年總統蔡英文「四個堅持」內容大同小異，或如柯昔日提出「四個互相」、「一五新觀點」，與2014年時任台南市長賴清德訪陸時的談話內容相同，又是抄民進黨的。

董立文分析，柯文哲的兩岸政策主張的第二個特色就是移花接木，美國智庫學者葛來儀（Bonnie Glaser）稱北京傾向支持有合作過的民眾黨主席柯文哲是對的，而中共最終目的是為了促成郭柯配，因為中共知道，單靠柯文哲是不會贏的；第三個特色是前後不一，例如過去8年柯將「兩岸一家親」掛在嘴邊，參選總統這3個月不見了，或如柯提出「強國等距」，講一講之後自己又說以後不講了。