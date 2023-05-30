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迎ESG浪潮！11th特力家居盃設計大賽　秀台灣學子創意綠能量

▲▼ 。（圖／特力家居提供）

▲「11th特力家居盃設計大賽」決賽及頒獎。（圖／特力家居提供）

記者白珈陽／台中報導

台灣居家年度設計盛事「11th特力家居盃設計大賽」決賽及頒獎典禮成果揭曉！來自全台38所大專院校共556件學生作品參賽角逐30個獎項，最後由台灣師範大學設計系蕭妃媛、台灣大學社會系張博榮、大同大學工業設計系周姿羽、實踐大學工業產品設計系楊凱翔、南台科大創新產品設計系歐祐辰、林沛誼同學脫穎而出，分別奪得室內設計組、傢俱設計組及商品設計組的金牌，展現新世代創意設計的實力。

特力家居總經理謝有全表示：「特力家居盃賽事舉辦11年來不斷擴大規模，展現了企業成長動能及善盡社會責任，挖掘更多台灣未來設計新星。隨著ESG成為顯學在全球掀起趨勢浪潮，我們希望這場比賽能夠激發參賽者對永續發展的關注，更期許未來台灣學生從設計研發階段，能夠注入就地取材概念並延長產品生命週期，成為具有創造力和社會責任感的設計師，成就美好綠色家園。」

11th特力家居盃設計大賽本次共分為室內設計組，傢具設計組以及商品設計組，室內設計組金牌由國立台灣師範大學設計系蕭妃媛、國立台灣大學社會系張博榮以作品「ＭETABOLIZING」獲得金獎殊榮，該作品以「菌絲體」材料為媒介，發想出如生物體般「新陳代謝」的循環建築空間，創造居家生活的無限可能性。

傢俱設計組則由大同大學工業設計系周姿羽「SADOU」、實踐大學工業產品設計系楊凱翔「尼龍再造繩椅試驗所」2位同學共同拿下首獎，「SADOU」是一個兼具了創新、環保意識及實用的茶桌，而「尼龍再造繩椅試驗所」的設計靈感來自古早台灣的塑料板凳，設計採用了逐漸消失的傳統繩結技術及再生尼龍材質為基礎，並在編織繩結中建構支撐力，展現創新、環保和文化傳承的多重價值。

▲傢俱設計組首獎「SADOU」。（圖／特力家居提供）

商品設計組部分則由南台科大創新產品設計系的歐祐辰和林沛誼共同研發的「肌力家+」奪金，設計團隊希望透過「肌力家+」以趣味遊戲的鼓勵方式，透過器材結合AR軟體一同來降低長者罹患肌少症的風險，提高退休銀髮族群的生活品質。

▲▼ 。（圖／特力家居提供）

▲商品設計組金牌「肌力家+」。（圖／特力家居提供）

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