阿嬤「趕拜拜」硬過馬路畫面曝！　肇事駕駛身分曝：法院餐廳員工　

記者黃宥寧／台北報導

恐怖畫面曝光！台北市士林區76歲蕭姓婦人今（26日）上午5時許，提著要拜拜的祭品，一路闖紅燈穿越馬路走在斑馬線上時，儘管多部機車陸續閃過，但仍遭44歲蕭姓男子駕駛的小客車撞上，蕭婦當場噴飛到分隔島，送醫搶救仍宣告不治。據了解，蕭姓駕駛是正要前往台北地院上班，不料卻釀禍，警訊後將依過失致死罪移送士林地檢署偵辦。

據當時影像，當時蕭姓駕駛沿承德路四段第一車道北向南直行到承德路四段266巷口時，左前車頭與違規闖紅燈的蕭姓婦人發生碰撞，婦人撞擊力道猛烈噴飛進分隔島，車前擋風玻璃也碎成蜘蛛網狀，而案發前，蕭姓阿嬤則一路闖紅燈過馬路，好幾部機車紛紛停下或閃開。

▲北市士林區蕭姓阿嬤提著拜拜物品，一路闖紅燈穿越馬路走在斑馬線上。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，蕭婦家屬難過表示，她一大早出門是要去土地公廟拜拜，沒想到卻發生這樣的事；至於蕭姓駕駛肇事後則緊張地說，自己當時正要前往北院上班，且「恍神了才撞上」，後續被依過失致死罪移送士林地檢署偵辦。

對此，士林分局呼籲，用路人應遵守交通法規，行車時應隨時注意前方路況，行經行人穿越道遇行人穿越時，應停讓行人優先通行;另行人亦應依行人號誌指示行止，遵守交通安全規則行走，以確保交通安全、避免事故發生。