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社會 社會焦點 保障人權

狠男吃飛醋毛巾勒頸踹翻髮妻　妻暈死還手插腰冷眼看

▲▼示意圖,夫妻吵架,憤怒,爭論,亞洲,談話,衝突,蕭條,離婚,家庭,女,挫折,爭論,毆打,婚姻,悲（圖／123RF）

▲新北市夫妻吵架後，丈夫竟拿毛巾要勒死妻子。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市吳姓男子不滿妻子報名學大客車駕照，懷疑她與人曖昧，大吵之後，趁著妻子不注意，以毛巾交叉緊勒妻子頸部，將她踹倒在地，妻子因缺氧失去意識，雙腳甚至抽動停止，吳男才罷手，並在一旁手插腰冷眼旁觀。還好妻子命大，之後甦醒報警。最高法院審理後，將吳男判刑5年2月定讞。

判決指出，從事清潔工作的吳姓男子，與妻子結婚多年。但他懷疑妻子與人曖昧，甚至還報名學習大客車駕照。吳男去年6月間下班後，就與妻子在家中爭吵，他不滿妻子不講清楚，氣憤難當。就在凌晨1點多，對妻子痛下殺手。

吳男將原本掛在脖子上的毛巾取下，雙手各持一端，趁著妻子不注意，從後方將毛巾套上妻子頸部，用力纏繞交叉緊勒。而後吳男將妻子踹倒在地，並持續用力緊勒妻子頸部，直至妻子頸部受有挫擦傷，最後失去意識癱躺在地、雙腳抽動後不動。吳男鬆開毛巾，看到妻子躺在地上不動，也不願救治，在一旁手插腰冷眼旁觀。妻子過了幾秒鐘後甦醒、起身，並報警處理。檢方偵辦後對吳男聲請羈押獲准，並依照「家暴殺人未遂罪」，提起公訴。

法院審理時，吳男否認具有殺人犯意，辯稱自己一時氣憤用毛巾綁她的脖子，之後看到她臉色變紅就馬上放掉毛巾，並無殺人之意。但法院認為，頸部為人體極脆弱之部位，以毛巾緊勒他人頸部使之缺氧、窒息、猛力翻甩，將有導致他人發生死亡結果之高度可能，吳男應該可以預見會發生死亡的結果，故此認定吳男具有殺人犯意。

一二審法院均認定吳男有罪，均將他判處有期徒刑5年2月。其中二審高等法院認為，2人為夫妻關係，吳男竟僅因對妻子感情忠誠懷疑生妒，即欲終結他人性命，惡性重大，所以維持5年2月刑度。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。

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