古箏淫師「幫妳調整姿勢」對少女揉胸　她忍6年提告拒絕原諒！

▲少女遭古箏老師猥褻，隱忍多年。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

自稱「台灣古箏王子」張姓男師，多年前在古箏教室中，對當時年僅13歲的女學生小佩（化名）伸出狼爪，以「調整姿勢」為由，藉機揉捏胸部猥褻得逞。小佩隱忍6年，直到2年前爆發立委高嘉瑜遭毆事件後，才主動告知雙親。張男一審遭判3年4月，案件上訴二審，張男全盤認罪，但小佩不願原諒，二審改判張男3年1月。可上訴。

在網路上發表多支影片，總是打著「台灣古箏王子」的稱號的張男，也開班授課。而本案判決指出，當時小佩年僅13歲，參加張男的古箏教室，2015年6月間某日下午4點多，張男以「調整姿勢」為由，先站在小佩身後，而後伸出雙手，從小佩上衣領口伸入，撫摸、揉捏小佩的胸部。小佩嚇呆，第二天告知母親友人，輾轉再告知小佩父母。雙方在事發後4天談判，最後簽下和解書，張男分期支付96000元。

不過張男僅支付28000元後，就不再支付，小佩發覺後，擔心父母二度傷害，隱忍不說。直到2021年底爆發立委高嘉瑜遭毆事件，小佩與父母討論新聞事件時，才說出張男並未全數清償的事情。父母不滿，隨即帶著小佩到警局報案，全案因此爆發。張男遭檢方提起公訴。

一審法院審理時，張男否認犯行，辯稱當時確實有撫摸小佩的腰部，但這是因為小佩上課時彎腰駝背很嚴重，才用左手敲打腰背做提醒動作。至於與小佩簽下的和解書，是因小佩父母在電話中威脅要讓他身敗名裂、訴諸媒體，要求他道歉賠錢，他擔心20年在古箏教學上的努力付諸流水，才會同意簽下和解書。不過一審法院不採信，仍認定有罪，判刑3年4月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理時，張男改口坦承全部犯行，並表示意願支付後續的金錢，希望和解。不過小佩拒絕接受金錢，認為多年前就已經沒有賠償，現在根本就不願接受這些金錢。全案於30日宣判，高院認為張男有意願和解，因此減輕判刑，改判3年1月。可上訴。