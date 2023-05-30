　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

古箏淫師「幫妳調整姿勢」對少女揉胸　她忍6年提告拒絕原諒！

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲少女遭古箏老師猥褻，隱忍多年。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

自稱「台灣古箏王子」張姓男師，多年前在古箏教室中，對當時年僅13歲的女學生小佩（化名）伸出狼爪，以「調整姿勢」為由，藉機揉捏胸部猥褻得逞。小佩隱忍6年，直到2年前爆發立委高嘉瑜遭毆事件後，才主動告知雙親。張男一審遭判3年4月，案件上訴二審，張男全盤認罪，但小佩不願原諒，二審改判張男3年1月。可上訴。

在網路上發表多支影片，總是打著「台灣古箏王子」的稱號的張男，也開班授課。而本案判決指出，當時小佩年僅13歲，參加張男的古箏教室，2015年6月間某日下午4點多，張男以「調整姿勢」為由，先站在小佩身後，而後伸出雙手，從小佩上衣領口伸入，撫摸、揉捏小佩的胸部。小佩嚇呆，第二天告知母親友人，輾轉再告知小佩父母。雙方在事發後4天談判，最後簽下和解書，張男分期支付96000元。

不過張男僅支付28000元後，就不再支付，小佩發覺後，擔心父母二度傷害，隱忍不說。直到2021年底爆發立委高嘉瑜遭毆事件，小佩與父母討論新聞事件時，才說出張男並未全數清償的事情。父母不滿，隨即帶著小佩到警局報案，全案因此爆發。張男遭檢方提起公訴。

一審法院審理時，張男否認犯行，辯稱當時確實有撫摸小佩的腰部，但這是因為小佩上課時彎腰駝背很嚴重，才用左手敲打腰背做提醒動作。至於與小佩簽下的和解書，是因小佩父母在電話中威脅要讓他身敗名裂、訴諸媒體，要求他道歉賠錢，他擔心20年在古箏教學上的努力付諸流水，才會同意簽下和解書。不過一審法院不採信，仍認定有罪，判刑3年4月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理時，張男改口坦承全部犯行，並表示意願支付後續的金錢，希望和解。不過小佩拒絕接受金錢，認為多年前就已經沒有賠償，現在根本就不願接受這些金錢。全案於30日宣判，高院認為張男有意願和解，因此減輕判刑，改判3年1月。可上訴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
手搖飲開幕玩鹹濕露出！　男嗨「真的有摸到」
一圖看「強風範圍」！　專家點名：北部風颱雨很明顯
攻玉山遭落石重砸！　男「頭部凹陷」慘死
北市國小主任爆劈腿7女！　教育局回應
《遠見》首長施政滿意度出爐！　侯友宜5星4連霸、盧秀燕奪6都
快訊／13歲少女遭大浪捲走　遺體尋獲了
快訊／「最強老八」熱火挺進總冠軍賽
館長辦「2024大選線上投票」！　結果曝光
快訊／確定出局！黃捷證實接電話：徵召人選不是我
李坤城生前病容！躺床無法說話　男歌手陪伴惹鼻酸
瑪娃掀長浪！情侶七星潭戲水「秒被吞噬」　她目擊啊啊叫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又見投資詐騙！他加入「胡睿涵Line群組」飆股　千萬積蓄飛了

台中手搖飲開幕玩露出！男嗨「真的有摸到」　總公司震怒發聲明

高雄大樓火警竄濃煙！住戶驚逃：裡面還有人...結果是他抽菸釀禍

狠男吃飛醋毛巾勒頸踹翻髮妻　妻暈死還手插腰冷眼看

遭嗆「卒仔不還錢」怒了　他轟債主13槍投案：槍是死去大哥的

古箏淫師「幫妳調整姿勢」對少女揉胸　她忍6年提告拒絕原諒！

喜歡健身嗎？台南猛警幫推故障廣告車　民眾嗨喊「我要報名」！

當我塑膠！員警面前逆向還闖紅燈　高雄男前一晚喝高粱慘了

登山客單攻玉山...距出口500m遭落石重砸　「頭部凹陷」慘死

快訊／宜蘭13歲少女見網友「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

又見投資詐騙！他加入「胡睿涵Line群組」飆股　千萬積蓄飛了

台中手搖飲開幕玩露出！男嗨「真的有摸到」　總公司震怒發聲明

高雄大樓火警竄濃煙！住戶驚逃：裡面還有人...結果是他抽菸釀禍

狠男吃飛醋毛巾勒頸踹翻髮妻　妻暈死還手插腰冷眼看

遭嗆「卒仔不還錢」怒了　他轟債主13槍投案：槍是死去大哥的

古箏淫師「幫妳調整姿勢」對少女揉胸　她忍6年提告拒絕原諒！

喜歡健身嗎？台南猛警幫推故障廣告車　民眾嗨喊「我要報名」！

當我塑膠！員警面前逆向還闖紅燈　高雄男前一晚喝高粱慘了

登山客單攻玉山...距出口500m遭落石重砸　「頭部凹陷」慘死

快訊／宜蘭13歲少女見網友「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

維田睽違四年疫情重返COMPUTEX　大秀充電樁等智慧解決方案

打110求救「淚崩13秒」被掛斷！女錯愕：沒怪他　兩派吵翻了

2小時破3500萬！憲哥親飛新加坡合體王雷　日安玩美新馬大賣

侯友宜嗆排黑「貫徹個人意志」　他困惑：國民黨也貫徹賴清德意志？

同性戀最重判死刑！　烏干達總統簽署「反LGBTQ新法」

誠品股東會改選9席董事　董座：下半年主攻裕隆城、台中2大店點

「支持郭台銘獨立選總統」　國民黨金門議長：和侯友宜不熟

天使是否交易大谷翔平？　《ESPN》知名記者：不太可能

又見投資詐騙！他加入「胡睿涵Line群組」飆股　千萬積蓄飛了

不是環團抗議！威尼斯運河「詭異螢光綠」謎底解開　全因這1物質

技師到府檢測邊牧熱情飛撲　討抱不成還對奴才哭哭抱怨

社會熱門新聞

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

情慾版挖呀挖　後座男當街摸16秒

撿到悠遊卡剩-9元　他少1動作賠2千

國道3號南下5車追撞　賓士扭曲變形7人受傷

女騎士遭輾亡！他肇逃再撞人下場曝

國小主任狂吃7女拍肉片　「整個學校都是他砲房」

巴哈被刪文　他試1萬次密碼整女板主

五股公寓大火　在地人看濃煙嚇傻

即／宜蘭13歲少女「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

女友棉被裡放屁！工程師「狂虐23小時報復」

女獨睡飯店「整群醉男闖入」　竟是櫃台開門

更多熱門

相關新聞

收賄390萬　前頭城鎮長曹乾舜判刑定讞

收賄390萬　前頭城鎮長曹乾舜判刑定讞

宜蘭縣頭城鎮前鎮長曹乾舜，2018年辦理頭城鎮LED路燈採購案時，向廠商收賄300萬元；另外分別收受50萬、40萬元，安插鎮民子女擔任清潔隊員與教保人員。一二審均將他判刑6年6月、褫奪公權4年。案經上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

宜蘭少女落海第2天　阿嬤岸邊哭癱

宜蘭少女落海第2天　阿嬤岸邊哭癱

找ChatGPT幫忙！律師被抓包「引用案例是假的」

找ChatGPT幫忙！律師被抓包「引用案例是假的」

國中少女腹痛就醫！爸爸一聽檢查結果怒告

國中少女腹痛就醫！爸爸一聽檢查結果怒告

ChatGPT寫訴狀　引述案例都是假

ChatGPT寫訴狀　引述案例都是假

關鍵字：

法律人權古箏王子揉胸高等法院二審少女性侵隱忍

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

《玩很大》罰絲襪套頭「只有她戴一半」！林予晞挨罵回應了

公園出現「外星怪蟲」　竟比貓熊還稀有

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面