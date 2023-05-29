快訊／台中一中商圈32年「地標麥當勞」正式熄燈！30名麥胞現身道別

記者許權毅／台中報導

台中市一中商圈與逢甲商圈2間「地標級」麥當勞在今（29）晚正式熄燈。位在一中商圈上的尊賢店在熄燈前，仍有不少民眾前來用餐。時間接近熄燈時，有近30名前員工、休假員工現身，20點一到，店家服務完最後一位客人後，由店經理帶領員工對外大喊：「感謝大家過去的喜愛與陪伴，希望未來繼續支持麥當勞，我們後會有期。」並鞠躬致謝。

▲台中一中商圈32年麥當勞尊賢店今晚熄燈，不少前員工、休假員工自發性前來送別。（圖／記者許權毅攝，下同）



台灣麥當勞日前宣布，台中尊賢店與逢甲店在29日20時結束營業，另尋他點。其中，尊賢店在1991年開幕，至今已營業32年，店號「0058」是中部地區的大學長之一，不論周邊店家如何變化，從佐丹奴變成寶雅生活館等，麥當勞尊賢店始終屹立不搖，如今隨著麥當勞經營策略改變，地標不再。

今晚，有許多尊賢店死忠顧客前來道別，也有許多曾在此上過班的員工前來，一同替尊賢店辦「畢業典禮」。有前員工透露，這間店3班次約有6、70人，今天沒有特別召集，但是有數十名前員工、休假員工前來，大家一起合影留念，替尊賢店道別，很多人都是在附近讀書，年紀相仿，是同學也是同事，感情才會特別好。

晚上20點一到，服務完最後一位客人後，由店經理帶領10多名當班員工，店經理對外說：「感謝大家過去的喜愛與陪伴，希望未來繼續支持麥當勞，我們後會有期。」，全體對外鞠躬致謝，並由另外2名員工關門、關燈，宣告正式熄燈。

而門口也張貼公告寫下「後續將搬遷至新址，敬請期待。」據了解，新址就在三民路上，距離尊賢店僅200公尺左右。