賴清德拋「緊急時啟用核電」　行政院：非核家園是台灣共識

▲行政院發言人林子倫。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德28日與青年座談時，拋出「正規畫已停機的核能機組維持未來可緊急使用的可能」見解，被解讀為民進黨政府近年首度在核能議題上放軟，引發在野黨質疑「髮夾彎」。行政院發言人林子倫29日表示，行政院長陳建仁已多次宣示，「非核家園」的願景是台灣共識，經濟部及台電對於各核能電廠除役期程亦照原定計畫進行中，並無延役考量。

林子倫說明，陳建仁已多次宣示，「非核家園」的願景是台灣共識，政府對於此目標之立場從未改變，總統蔡英文2016年上任後，即宣示以「減煤、增氣、展綠、非核」等四個方向推動台灣能源轉型措施，包含積極發展再生能源、以增加燃氣機組減少燃煤機組使用等，再生能源發電量亦已於2022年首度超越核能電廠，相關能源轉型成效正逐步實踐中。

林子倫表示，經濟部及台電對於各核能電廠除役期程亦照原定計畫進行中，並無延役考量；而就外界所提問，面對如封鎖或嚴重天災等極端外部風險情況下的緊急狀態需求，政府也會周全思考各項既有能源生產方式，如再生能源、燃煤、燃氣及核能等，由相關單位就安全及技術層面進行專業評估，以確保台灣在非常態時期擁有妥善因應緊急情況的能力，以及能源供給的穩定與安全。

還原賴清德昨天晚間在台大座談的說法，賴清德表示，剛剛（學生）問到如果兩岸有事情發生怎麼辦？這就是為什麼從2016年開始，希望能夠建立能源自主的原因，目前大家關心的是核一、核二、核三廠這些議題，而法律規定，核三廠在2025年就要到運轉年限，在這種情況之下，目前相關單位有在規劃，怎麼樣把已經停機的核能機組，維持未來緊急使用的情況，以備不時之需，目前的規劃是這樣子。