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侯友宜遭綠質疑與黑金「厚友誼」　侯家軍反譏賴清德排黑是假象

▲▼新北市長侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨今（29）日召開記者會，指新北市長侯友宜與黑金持續保持「厚友誼」，還與黑金人士合影。對此，「侯家軍」新北議員呂家愷回擊，近來的「im.B吸金詐騙案」，不僅讓民進黨立委陳歐珀放棄連任，也牽扯許多綠營人士，綠營與其潑髒水，敢不敢先審視自家黨主席賴清德，否則排黑、最高標準只是假象與口號而已。

呂家愷表示，過去賴清德曾喊「要黨內用最高標準」來回應人民，沒想到底下的人還是照樣天天潑髒水，請賴的部屬不要再看圖編故事，把檢視侯友宜的精神先拿來審視賴清德，否則說要肅清、排黑、最高標準只是口號，在今年初賴清德要台南市長黃偉哲與諸位綠委為了黑金低頭道歉，都只是「打小孩給別人家看」。

呂家愷說，「im.B吸金詐騙案」，不僅牽涉到綠營黨公職，還有多位中央級官員疑與主嫌有密切關聯，包含賴清德的愛將、前台南市副市長張政源，張與im.B主嫌雙方不僅「合照」，還在對方的豪宅中開趴，民進黨全黨上下對此竟沒有任何表示，就想要蒙混過關欺騙民眾，難道這就是賴清德口中的「最高標準」？

呂家愷更酸民進黨發言人卓冠廷、戴瑋姍與張志豪，請拿最高標準先好好審視自己的大老闆，也針對正國會政策中心早上公布的民調呼籲王義川，正國會不用那麼急著用民調向賴清德邀功，硬點鴛鴦譜，把柯文哲從正轉副變郭柯配，結果就只是另類的「信賴正國會」，更像亂配對的邱比特。無論是今日的抹黑記者會還是民調，綠營應該好好認真地端出像樣的政策，並回應民眾期待才是「正確的道路」，若只是持續潑髒水「護航黑金與不法行為」，就充分證實了這8年來，絕對的權力，已經讓民進黨走向絕對腐敗之路。

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