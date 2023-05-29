歧視言論爆不停！勵馨推「性別教育列車」　車廂行動劇演性別暴力

▲勵馨基金會推出「性別公眾教育列車」，由「夾腳拖劇團」在車廂內上演行動劇，呈現被忽視的性別暴力。（圖／勵馨基金會）

記者林育綾／綜合報導

近來幾起新聞事件，性別歧視言論爆不停！勵馨基金會執行長王玥好感嘆，很遺憾看到不只中年民意代表，甚至大學年輕世代，都出現歧視或責備被害人的言論。勵馨特別為此舉辦環台「性別公眾教育列車」之旅，邀請「夾腳拖劇團」在車廂內上演行動劇，呈現常被忽視的性別暴力，包含校園性別霸凌、多元性別親密暴力、數位性別暴力等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勵馨基金會執行長王玥好感嘆，很遺憾看到中年民意代表、大學年輕世代，都出現歧視或責備被害人的言論。（圖／勵馨基金會）

勵馨執行長王玥好提到，從最近幾起新聞事件深刻感受到，性平教育不能光靠大型、單向式宣導形式，而該讓受眾對於性別及情感議題產生共感、同理與內化，才能進一步付諸實踐。因此特別在5/27-28展開2天環台的「性別公眾教育列車」之旅。

同時未來在性別暴力防治宣導，也會結合「與直接服務接軌」、「具性別觀點」、「強調實踐與體驗式的學習方式」三大特色，作為勵馨公眾教育推廣主軸，並逐年發展預防性別暴力所需的情感教育、性別培力及重要他人等教育宣導內容，也積極進行社區推廣，做好社區防暴基礎工程。

此次勵馨以不同於以往的服務宣導形式，特別打造一列彩繪區間車作為環島「性別公眾教育列車」，由南港站出發，首日停靠宜蘭、花蓮，次日由高雄出發，沿途停靠台南、斗六、員林與苗栗，六段旅程串聯勵馨在北、東、南、中的服務據點，同時將車廂當作行動表演空間。

▲在車廂內上演行動劇，所有乘客都是性別友善環境的重要一員。（圖／勵馨基金會）

由「夾腳拖劇團」在車廂內，為搭乘的民眾帶來一場結合戲劇、音樂的表演，呈現台灣社會中時常被忽視的性別暴力，包含校園性別霸凌、多元性別親密暴力、數位性別暴力等樣態，而勵馨服務對象又如何開展復元歷程。

此次「性別公眾教育列車」環台之旅約有千人一同共襄盛舉，王玥好強調，列車上所有乘客都是性別友善環境的重要一員，每一個人都能在性別平權上發揮影響力，共創性別公義。

台北車站第一位女性站長胡詠芝，也以台鐵近年提高女性員工比例，著重專業能力，努力消彌「以性別劃分職業」的刻板印象為例，期待台灣未來將不再有性別歧視。

▲台北車站第一位女性站長胡詠芝，也期待台灣未來將不再有性別歧視。（圖／勵馨基金會）

勵馨也在35周年之際，將推出《小星與空空鳥——學齡前兒童性侵害防治與身體自主權培力教材包》，讓學齡前的幼童體會「身體自主權」概念，深化對「身體界限」的理解，以降低兒少性侵害的發生。

同時也舉辦「數位性別暴力防治國際研討會」，集結各國公民組織及亞洲婦權重要人士，共同探討科技性別暴力的解方和預防；更睽違數年，再次公演訴說台灣女性故事的舞台劇《拾蒂》，期待藉由戲劇演出，讓更多民眾加入終止性別暴力的行列。

隨著「性別公眾教育列車」的環台之旅啟航，勵馨也以在全台各縣市15個分事務所為基地，融合在地深耕服務經驗，持續推出園遊會、藝文展覽、性別友善生活市集、女孩馨光夜跑、親子野餐等活動，用多元方式來推動性別公眾教育。