母親節快樂！生麗國際傳馨意 累計捐款達200萬助婦女翻轉人生

▲生麗國際集團長期與勵馨基金會合作，推動婦幼關懷計畫，為慶祝母親節，今年再捐善款50萬元。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

迎接溫馨母親節，全方位專業美容保健品牌生麗國際集團，三度攜手勵馨基金會，舉辦「生麗傳馨意 多陪一里路」手作蛋糕公益活動，期許能夠幫助更多婦女，邁向生活與經濟獨立自主。

▲「生麗傳馨意」慶祝母親節。（圖／記者姜國輝攝）

勵馨基金會王玥好執行長表示，「勵馨基金會主要是服務家暴、性侵性別暴力的被害人，致力幫助被害人生活重建，我們基金會發展『多陪一里路』專案，輔導就業和住宅以及關係的重建，從這些面向來協助他們。勵馨非常感謝生麗國際連著3年來，支持我們『多陪一里路』婦女就業服務，這3年已經累計200萬元的善款，還有很多物資的捐贈。」

生麗國際集團長年關注婦幼議題，與勵馨基金會理念不謀而合，攜手推動婦幼關懷計畫，全力支持單親媽媽、二度就業婦女，學習專業技能發展事業第二春。

▲勵馨基金會王玥好執行長表示，2022年「多陪一里路」專案，共陪伴240名婦女，服務8,788人次，脫離或降低暴力恐懼。（圖／記者姜國輝攝）

生麗國際集團發言人黃映榕表示，「今年是生麗第三年攜手勵馨基金會一同慶祝母親節，多陪一里路專案的目的是，協助婦女就業創業、掌握自己經濟能力，以及培養一技之長，讓每一位婦女有能力選擇自己真正想要的生活，期許幫助婦女們離開勵馨庇護家園後得以自主生活，自2013年來，生麗國際長期支持慈善團體、醫療機構，包含勵馨基金會、家扶基金會、臺大兒童醫院、桃園安家實物銀行等，累積的善款已達7600萬元，生麗將持續將愛送到社會上每個需要的角落。」

▲▼迎接母親節，全方位專業美容保健品牌生麗國際集團，與勵馨總會合辦手作蛋糕公益活動。（圖／記者姜國輝攝）

行善不落人後，生麗國際集團藉由支持慈善團體、醫療機構，將愛傳播到社會各角落，守護弱勢婦幼，協助更多婦女翻轉人生。