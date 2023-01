屏東服務處啟動傳愛平台　蘇清泉加碼捐款送愛心

▲蘇清泉屏東服務處「殺豬」,清點民眾捐款 。(圖/記者陳崑福翻攝,下同)

記者陳崑福/屏東報導

蘇清泉屏東聯合服務處於8日成立後成為傳愛平台,服務處設置一個存錢小豬公,讓民眾自由樂捐獻愛心,在農曆過年前邀請勵馨基金會屏東分會人員「殺豬」,經清點有19506元,蘇清泉事前允諾「民眾捐多少,自己就捐多少」,加碼捐20000元,合計39506元捐給該分會。

「傾聽民意、看見需求,落實在地服務」是蘇清泉屏東聯合服務處的宗旨。蘇清泉於1月8日發起「我送春聯你樂捐」~「旺兔順利 One Two Three 大家一起傳愛做公益」的活動,10天來,民眾陸續前往索取春聯,自由樂捐,把錢丟進「小豬公」。

蘇清泉說,這些年來,看見屏馨長年扮演社會安全網絡重要的一環,關懷與安置家暴受害者、青少女孕程的照顧、小爸媽的親職教育、進駐屏東地方法院家暴暨家事聯合服務中心提供諮詢、社區家事商談服務、成立耕薪家園等,對屏東縣弱勢族群的貢獻與付出,令人感動。

因此18日特別邀請屏馨卓主任親自前來「殺豬」,現場點數民眾的捐款,經清點有19506元;蘇清泉也兑現「民眾捐多少,自己就捐多少」的允諾,捐出20000元,全部有39506元,當場將捐款贈予勵馨基金會屏東分會。

蘇清泉表示,聯合服務處成為傳愛的平台、愛的轉運站,看見民眾的需求,提供財經、法律、教育、社會福利等諮詢服務,服務處承諾會認真踏實的做下去。