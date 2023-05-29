快訊／「核能就是我的選項」　侯友宜批民進黨「非核家園」跳票

▲侯友宜出席新北好茶包種茶上市記者會。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

能源議題是2024總統大選必考題，民進黨總統參選人賴清德昨鬆口研議緊急使用已停機的核能機組，國民黨總統參選人侯友宜今（29）日對此痛批民進黨非核家園跳票，「我一直說做不到，真的是做不到」。侯並明確表示，「核能就是我的選項」，未來若當選一定會妥善處理核廢料。

賴清德昨出席「台大校園總統馬拉松」活動，有同學問「若兩岸緊張，天然氣無法進口，如何因應能源問題」。賴清德表示，核三廠在2025年就要到運轉年限，在這種情況之下，相關單位有在規畫，怎麼樣把已經停機的核能機組，維持未來能緊急使用，以備不時之需。

侯友宜今出席「新北好茶包種茶上市記者會」，會後被問到如何看待賴清德鬆口研議緊急使用已停機的核能機組？侯答，這是一個很事實的問題，民進黨說2025非核家園，「我一直說做不到，真的是做不到」，真的要去面對事實，做不到的話，就要不斷去反省，當初為何要這樣說？

侯友宜強調，台灣面臨的能源問題，最重要就是不要缺電，如果自己當選總統，可以清楚跟大家報告，一定會把核安做好，把核廢料妥善處理，「核能就是我的選項」，在多元配比裡面的一種，會讓多元能源配比符合世界潮流，也能夠讓台灣不缺電。