正國會民調：賴清德34%、侯友宜23%、柯文哲23%　郭台銘成關鍵因素

▲正常國家文化基金會政策中心今天公布最新民調結果。（圖／正國會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨派系智庫、正常國家文化基金會政策中心29日公布2024總統大選最新民調，民進黨總統參選人賴清德以34%支持度領先國民黨總統參選人侯友宜的23%和民眾黨總統參選人柯文哲23%，且如果鴻海集團創辦人郭台銘加入侯或柯陣營，支持度將逼近賴清德。正國會政策中心指出，賴清德目前領先，但在台北市、20歲至39歲、大學以上學歷支持者等族群呈現落後，而郭台銘將是左右2024總統大選的關鍵因素。

民調結果指出，當被詢問「如果明年的總統大選，由賴清德、侯友宜和柯文哲3人競爭，請問您最希望哪一位來做我們的總統？」有34%民眾回答賴清德、侯友宜23%、柯文哲23%、無法選出任一候選人20%。

民調結果顯示，在六都選民中，侯友宜只在台北市以35.1%領先柯文哲的31.2%及賴清德的26.7%，其他五都包括新北市都是賴清德領先其他兩位，分析也發現，柯文哲在30歲以下支持度45%，賴清德23%、侯友宜18%；在40歲以下支持度，柯文哲38%，賴清德27%、侯友宜22%；在學歷上，也呈現大學及研究所以上學歷者支持柯文哲比例較高。

另若郭台銘加入戰局，改詢問若郭台銘擔任侯友宜的副手，則有33%回答賴清德、30%回答侯友宜、柯文哲20%、無法選出任一候選人17%；如果將題目改成「柯文哲擔任郭台銘的副手，請問您最希望由哪位來做我們的總統？」有34%的民眾回答賴清德、21%回答侯友宜、選擇郭柯配的則有27%、無法選出任一候選人18%。

深入進行交叉分析發現，如果郭台銘擔任侯友宜副手，民眾黨支持者26.5%支持「侯郭配」、64.8%支持柯文哲；如果柯文哲擔任郭台銘副手，國民黨支持者49.2%支持侯友宜、33.0%支持「郭柯配」。

另外，本次民調也納入多項政治議題，當被詢問「國民黨在5月17日正式提名新北市長侯友宜為總統候選人，請問您是否支持侯友宜連任不到半年，就投入總統選舉？」結果顯示，有13%非常支持、有19%回答支持、不支持23%、非常不支持30%，另有15%沒意見，拒答0%。總體而言，民調呈現有超過5成的民眾不支持侯友宜連任新北市長僅半年就參選總統，尤其在30至39歲的民眾中，有超過6成的民眾表示不支持，顯見侯友宜此舉無法得到青壯年族群的支持。

民調揭露，當民眾被詢問到侯友宜應不應該辭去新北市長時，有27%的民眾認為是非常應該，有24%的民眾認為應該，認為不應該的民眾為20%、非常不應該10%，另有不知道或沒意見18%、拒答0%。值得注意的是，國民黨及泛藍支持者中有超過4成認為侯友宜應該辭職、新北市民也有57.9%認為侯友宜應該辭職，其中35至54歲的民眾皆有將近6成的民眾認為侯友宜應該辭職，

而當被詢問「請問您去年如果知道侯友宜市長準備投入總統選舉，是否還會考慮投票給他？」，有27%認為一定會、回答可能會的12%、可能不會10%、回答一定不會33%、其他18%。正國會政策中心表示，43%的新北市民表達的訊息指出，如果新北市民選前認知侯友宜有落跑的企圖，去年市長選舉結果恐怕市長不是侯友宜。

最後，當被詢問是否認為侯友宜應該捐出3500萬元的選舉補助款，民調結果顯示，有23%的民眾認為非常應該，回答應該22%、不應該21%、非常不應該9%、不知道或沒意見24%、拒答1%，在35至49歲中更有超過5成民眾認為侯友宜應該捐出3500萬選舉補助款。

本次調查由正常國家文化基金會政策中心負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀及相關公共政策與政治意涵的解析；並委託大地民意研究股份有限公司進行抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間是2023年5月22日到24日3天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1082人，抽樣誤差在95信心水準下約正負2.99個百分點。