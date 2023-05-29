ET民調／侯友宜「治安、打詐、維護和平」3能力　領先賴清德、柯文哲

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

2024總統大選將呈現三腳督的局勢，國民黨近來確定徵召新北市長侯友宜，對上兼任民進黨主席的現任副總統賴清德與民眾黨主席柯文哲。針對目前社會高度關注的治安、詐騙，以及誰能維護台海和平等3大議題，《ETtoday民調雲》29日公布最新民調，民眾一致認為，侯友宜較有能力因應與處理。

根據調查結果，目前三人的支持度：賴清德36.4%，侯友宜27.7%，柯文哲23.1%。相較於前次調查結果（2023年5月中旬），賴清德的支持度有提高4.4%，侯友宜也在確定徵召，以及近來積極走訪基層、發表國政論述下，支持度拉抬0.9%；至於柯文哲的支持度雖然也提高1.8%，但仍暫居末座。

不過，由於三位參選人都曾擔任過直轄市長，針對三位擔任直轄市長的表現能力評價方面，民眾對侯友宜任職新北市長的表現能力評價，60.9%肯定、29.1%不肯定；對柯文哲任職台北市長的表現能力評價，57.6%肯定、35.0%不肯定；而對賴清德任職台南市長的表現能力評價，53.7%肯定、32.5%不肯定。相較之下，侯友宜的市政表現較獲民眾認同。

▼侯友宜在直轄市長任內表現，領先賴清德與柯文哲。（圖／ETtoday民調雲）



另外，在國內近期接連的槍擊案等重大治安事件上，根據調查結果顯示，有40.9%民眾認為侯友宜最有能力處理治安問題，其次依序為賴清德21.3%、柯文哲9.5%，而認為三人都有能力處理的民眾有9.0%，都沒有能力的有8.3%，另有11.0%未表示意見。

國內個資外洩引發的詐騙問題頻傳，調查結果顯示，有26.8%民眾認為侯友宜最有能力處理詐騙案問題，其次為賴清德21.2%，而柯文哲為17.0%；認為三人都有能力處理的民眾有11.1%，都沒有能力的有9.8%，另有14.0%未表示意見。

▲▼侯友宜在治安、打詐問題的處理上，獲得民眾認同，且皆領先賴清德與柯文哲。（圖／ETtoday民調雲）



至於外界認為2024總統大選結果將會影響兩岸關係走向和平或是面臨戰爭一事，根據調查結果顯示，有60.1%民眾認同此看法（非常認同28.2%、還算認同31.9%），而33.9%民眾表示不認同（非常不認同8.6%、不太認同25.3%），另有6.1%未表示意見。

其中，有28.3%民眾認為，侯友宜當選總統比較能夠維持台海和平，其次依序為賴清德24.5%、柯文哲則為16.5%；而認為三人都能夠維持的民眾有11.2%，都不能維持的有8.4%，另有11.1%未表示意見。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年5月23日至5月25日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,223份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.8%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年4月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲▼超過六成民眾認為，2024總統大選結果會影響未來兩岸關係走向，而侯友宜被認為是較能夠維持台海和平的參選人，勝過賴清德與柯文哲。（圖／ETtoday民調雲）

