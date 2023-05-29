開戰民進黨　邱顯智轟她下流卑劣：林智堅抄論文妳最清楚

▲時代力量立委邱顯智。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔參選新竹市立委，同樣要參選新竹的時代力量立委邱顯智臉書發文祝福，內容卻讓網友笑說在偷酸。民進黨新竹市議員楊玲宜隨即爆料，邱顯智私下派人不斷拜訪林志潔建議退選，點燃兩人戰火。邱顯智回擊，該指控完全子虛烏有，更嗆楊玲宜，「林智堅論文是不是抄的妳最清楚」。

民進黨主席賴清德27日證實徵召林志潔，邱顯智則喊歡迎，「我認識的志潔老師，是一個正氣凜然的專業法律學者，跟民進黨在新竹的一窩政客，簡直是雲泥之別。我相信志潔老師，不會支持罔顧法理，為了騙票演出的排黑修法大戲。我也相信志潔老師，不會認同全黨瞎挺林智堅，事後一句道歉都沒有的離譜行徑。所以，如果志潔老師能順利出線，應該能夠匡正民進黨的歪風，在一些基本價值上守住底線。期待選戰啟動後，我們能夠打一場正面競爭、求好求進步的選戰。」

楊玲宜隔日便砲轟對邱顯智失望，雖然公開說期待林志潔參選，私底下卻找人要她退選，還再次消費林智堅，「我就問，林智堅至少這8年爭取超過上百億中央補助款，特別是前瞻計畫建設新竹，邱大立委除了關心竹北天坑、竹縣全中運場地，對新竹市，到底實際爭取了哪些建設經費預算？！你說要行動吧改變新竹，我看到的只有不斷收割執政黨政績、消費前市長林智堅、佔志潔老師的便宜。」

邱顯智回應這是「下流卑劣的手段」，這段時間他與林志潔唯一的互動就在臉書粉專留言，兩人互道加油，完全沒有所謂「私下派人不斷拜訪勸退」，狠酸楊玲宜，別說什麼消費不消費林智堅、君子不君子，「林智堅論文是不是抄的妳最清楚」，並問楊玲宜何時才要提告媒體人黃揚明，因對方曾指控她幫林智堅寫論文。被點名的黃揚明則說，「這也能扯上我......但我一直期待楊議員能正大光明直球對決」。

林智堅2022年因論文抄襲宣布退出桃園市長選舉，當時媒體人錢怡君爆料指林智堅真的沒抄襲，因為論文是他當時的助理楊玲宜寫的；黃揚明也接棒表示，綠營早在7月下旬就知情論文由楊玲宜代寫。楊玲宜強調，關於論文事件，過去她已經公開澄清做過回應，如果有其他指教歡迎向法院提告，若只是聽說、網友說、某人說，相關臆測的說法，編造子虛烏有的故事，恕她無法奉陪。