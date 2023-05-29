　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開戰民進黨　邱顯智轟她下流卑劣：林智堅抄論文妳最清楚

▲▼時代力量中央黨部 代主席邱顯智記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委邱顯智。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔參選新竹市立委，同樣要參選新竹的時代力量立委邱顯智臉書發文祝福，內容卻讓網友笑說在偷酸。民進黨新竹市議員楊玲宜隨即爆料，邱顯智私下派人不斷拜訪林志潔建議退選，點燃兩人戰火。邱顯智回擊，該指控完全子虛烏有，更嗆楊玲宜，「林智堅論文是不是抄的妳最清楚」。

民進黨主席賴清德27日證實徵召林志潔，邱顯智則喊歡迎，「我認識的志潔老師，是一個正氣凜然的專業法律學者，跟民進黨在新竹的一窩政客，簡直是雲泥之別。我相信志潔老師，不會支持罔顧法理，為了騙票演出的排黑修法大戲。我也相信志潔老師，不會認同全黨瞎挺林智堅，事後一句道歉都沒有的離譜行徑。所以，如果志潔老師能順利出線，應該能夠匡正民進黨的歪風，在一些基本價值上守住底線。期待選戰啟動後，我們能夠打一場正面競爭、求好求進步的選戰。」

楊玲宜隔日便砲轟對邱顯智失望，雖然公開說期待林志潔參選，私底下卻找人要她退選，還再次消費林智堅，「我就問，林智堅至少這8年爭取超過上百億中央補助款，特別是前瞻計畫建設新竹，邱大立委除了關心竹北天坑、竹縣全中運場地，對新竹市，到底實際爭取了哪些建設經費預算？！你說要行動吧改變新竹，我看到的只有不斷收割執政黨政績、消費前市長林智堅、佔志潔老師的便宜。」

邱顯智回應這是「下流卑劣的手段」，這段時間他與林志潔唯一的互動就在臉書粉專留言，兩人互道加油，完全沒有所謂「私下派人不斷拜訪勸退」，狠酸楊玲宜，別說什麼消費不消費林智堅、君子不君子，「林智堅論文是不是抄的妳最清楚」，並問楊玲宜何時才要提告媒體人黃揚明，因對方曾指控她幫林智堅寫論文。被點名的黃揚明則說，「這也能扯上我......但我一直期待楊議員能正大光明直球對決」。

林智堅2022年因論文抄襲宣布退出桃園市長選舉，當時媒體人錢怡君爆料指林智堅真的沒抄襲，因為論文是他當時的助理楊玲宜寫的；黃揚明也接棒表示，綠營早在7月下旬就知情論文由楊玲宜代寫。楊玲宜強調，關於論文事件，過去她已經公開澄清做過回應，如果有其他指教歡迎向法院提告，若只是聽說、網友說、某人說，相關臆測的說法，編造子虛烏有的故事，恕她無法奉陪。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／排黑條款剛過！　現任立委宣布退選
快訊／侯友宜表態！　「核能就是我的選項」
瑪娃暴風圈擴大！　1情況「陸警齊發」
快訊／星巴克遭槍擊！　議員買咖啡驚報警
正妹遭警「大外割壓制」趴地上銬！　胸前春光炸出
ET民調／2024大選　賴清德、侯友宜、柯文哲最新支持度出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／澳洲艦遭共軍「徐州艦＋2護衛艦」壓迫　緊靠中線以東航行

受選罷法排黑影響確定退選！　林文瑞：會全力輔選光復雲林海線

快訊／立院表決大戰　原能會降級改名「核能安全委員會」三讀

快訊／不滿被徐巧芯質疑涉抄　賴惠員：去頭去尾怎是完整論文？

快訊／「核能就是我的選項」　侯友宜批民進黨「非核家園」跳票

「我反對廢死」！　侯友宜堅守唯一信念：公平正義是社會期待

開戰民進黨　邱顯智轟她下流卑劣：林智堅抄論文妳最清楚

ET民調／侯友宜「治安、打詐、維護和平」3能力　領先賴清德、柯文哲

ET民調／2024賴清德獲36.4%支持　侯友宜27.7%、柯文哲23.1%緊追

「爸爸女密友」寄生議會20年　女議員回應了

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

休旅車衝加油站躲紅燈　下個路口亂鑽駕駛傻眼

《小美人魚》導演一眼認定海莉貝利　「聽她歌聲秒落淚」：愛麗兒非她莫屬

新北騎士遭開12張罰單？　簽不完！長長一條拖地上

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

幕後／澳洲艦遭共軍「徐州艦＋2護衛艦」壓迫　緊靠中線以東航行

受選罷法排黑影響確定退選！　林文瑞：會全力輔選光復雲林海線

快訊／立院表決大戰　原能會降級改名「核能安全委員會」三讀

快訊／不滿被徐巧芯質疑涉抄　賴惠員：去頭去尾怎是完整論文？

快訊／「核能就是我的選項」　侯友宜批民進黨「非核家園」跳票

「我反對廢死」！　侯友宜堅守唯一信念：公平正義是社會期待

開戰民進黨　邱顯智轟她下流卑劣：林智堅抄論文妳最清楚

ET民調／侯友宜「治安、打詐、維護和平」3能力　領先賴清德、柯文哲

ET民調／2024賴清德獲36.4%支持　侯友宜27.7%、柯文哲23.1%緊追

「爸爸女密友」寄生議會20年　女議員回應了

跟女房東續攤「前男友找上門」！火爆小鮮肉掏槍…敲到玻璃糗了

台南夏日新玩法！搭遊艇出海、港邊吃燒烤　百人KTV6歲↓免費玩

航運後市不悲觀！　台驊顏益財：Q2不比Q1差、Q3會比Q2還好

幕後／澳洲艦遭共軍「徐州艦＋2護衛艦」壓迫　緊靠中線以東航行

台積電有多重要？外媒驚吐台海若開戰：「它們」也將陪葬

3名六年級生畢業後「學生人數變0」　苗栗武榮國小創校64年恐裁撤

宜蘭少女落海失蹤第2天！阿嬤岸邊呼喊愛孫名　哭癱倒親友懷裡

顏益財：第三季會好轉、有機會運戰後物資　充沛資金布局印度、東協

不用再跑高雄吃了！台中人氣燒肉首度插旗台南「整棟裝修中」

受選罷法排黑影響確定退選！　林文瑞：會全力輔選光復雲林海線

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

政治熱門新聞

即／郭台銘發聲了！親曝最想做的事

2024藍綠白爭總統　沈富雄預言：他會當選

林右昌遭影射勾結im.B主嫌！妹自揭傷疤還清白

ET民調／賴清德獲36.4%支持　侯友宜27.7%、柯文哲23.1%緊追

她寄生「五星會館」20年　議會有動作了

立院三讀修正《再生能源條例》　改建應設太陽光電

備役役男躲召訓將挨罰　綠委提案修法

快訊／「核能就是我的選項」　侯友宜批民進黨「非核家園」跳票

「爸爸女密友」寄生議會20年　女議員回應了

披綠袍選彰化立委？　吳音寧：願為家鄉一戰

ET民調／侯友宜「治安、打詐、維護和平」3能力　領先賴清德、柯文哲

開戰民進黨　邱顯智轟她下流卑劣：林智堅抄論文妳最清楚

雞排妹回應黑箱質疑　周玉蔻聽完籲民進黨：該懸崖勒馬了

李正皓爭議范雲說話了　「威脅更惡劣」籲調查清楚

更多熱門

相關新聞

「不願看到國家撕裂」　侯友宜請益毛治國談話內容曝光

「不願看到國家撕裂」　侯友宜請益毛治國談話內容曝光

2024總統大選倒數，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（29）日於臉書透露，前幾天拜會前行政院長毛治國以及其夫人，在這次請益中，毛也分享許多國政上的看法，包括面對國家的能源危機，必須依據科學數據研究，做出務實的判斷；侯友宜稱自己2018年投入人生第一場選舉後，目的只有一個，就是不願意看到政治操作及意識型態，一再撕裂國家，造成台灣這片土地及人民的對立與衝突。

雞排妹回應黑箱質疑　周玉蔻聽完籲民進黨：該懸崖勒馬了

雞排妹回應黑箱質疑　周玉蔻聽完籲民進黨：該懸崖勒馬了

2024藍綠白爭總統　沈富雄預言：他會當選

2024藍綠白爭總統　沈富雄預言：他會當選

披綠袍選彰化立委？　吳音寧：願為家鄉一戰

披綠袍選彰化立委？　吳音寧：願為家鄉一戰

賴清德談居住正義　持續推動社會住宅

賴清德談居住正義　持續推動社會住宅

關鍵字：

國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

李坤城妹控林靖恩偷結婚！爆她夫逝後行徑

瑪娃減速轉彎！最快今晚海警　颱風假機率曝

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

帶孩子住飯店走廊傳情侶嬌喘！家長見一物更怒

「TOYOTA全新房車」現身了

薛紀綱婚內出軌「工作全停擺」！

高雄婦遊日返國肩痛...皮膚黑線頭竟是蜱蟲！

即／郭台銘發聲了！親曝最想做的事

台灣軍力排第23名！1項目領先全球

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

反骨開箱大王具足蟲拉麵！蕾菈一嚐「公蟲腺體」發出慘叫

林千又爆秘交富豪人夫！　「商務艙同框照」洩關係

軍人付完316萬結婚基金　才知女友已婚

五月天志工「PO便當菜色」開砲　唱片公司說話了

更多

最夯影音

更多
接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！
國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面