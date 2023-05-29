快訊／不滿被徐巧芯質疑涉抄　賴惠員：去頭去尾怎是完整論文？

▲民進黨立委賴惠員。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯上周踢爆民進黨立委賴惠員碩士論文涉抄，不過，賴惠員29日上午再度接受媒體訪問表示，徐巧芯把自己的論文「去頭去尾」，沒有學術完整性，她進行質化研究，但徐抽掉12個人的訪談內容，怎麼會是完整的論文？

賴惠員2009年取得中正大學政治學碩士學位，碩士論文題目為「中央與地方層級選舉投票取向之研究—以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」，不過，徐巧芯上周舉行記者會質疑，其碩論內容與2006年同系所畢業生高參發的「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究—以雲林縣2004年總統大選與2001年縣長選舉結果為例」論文高度雷同，且指導教授都是前政治系主任謝敏捷。

對此，賴惠員上周回應，相似的部份大都是文獻回顧及資料引用，根本與抄襲無關，更符合Turnitin 24%之內的標準，但為昭公信，她願將論文送交中正大學學術倫理委員會再次審查，用專業的學術標準來回應徐巧芯的政治口水。

此外，賴惠員今天上午在立法院接受媒體聯訪時表示，徐巧芯把自己的論文「去頭去尾」（指徐巧芯比對未包括訪談逐字稿部分），其實沒有學術的完整性，況且自己是做質化研究，徐巧芯把自己訪談的12個人的內容全部抽掉，怎麼會是一個完整的論文？

賴惠員解釋，她因為面臨初選，今年3月就由主動將碩士論文再次送審，當時比對出來的重複率僅19％；至於徐巧芯質疑放入訪談內容是「稀釋」論文，賴否認說，放入訪談內容本來就是論文的精神。