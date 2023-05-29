　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／不滿被徐巧芯質疑涉抄　賴惠員：去頭去尾怎是完整論文？

▲民進黨立委賴惠員，被控不實指控候選人陳筱諭後面操盤是「中共」，一審以傳播不實罪判處有期徒刑4月、褫奪公權1年，二審以錯和解請求法官作無罪判決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨立委賴惠員。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯上周踢爆民進黨立委賴惠員碩士論文涉抄，不過，賴惠員29日上午再度接受媒體訪問表示，徐巧芯把自己的論文「去頭去尾」，沒有學術完整性，她進行質化研究，但徐抽掉12個人的訪談內容，怎麼會是完整的論文？

賴惠員2009年取得中正大學政治學碩士學位，碩士論文題目為「中央與地方層級選舉投票取向之研究—以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」，不過，徐巧芯上周舉行記者會質疑，其碩論內容與2006年同系所畢業生高參發的「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究—以雲林縣2004年總統大選與2001年縣長選舉結果為例」論文高度雷同，且指導教授都是前政治系主任謝敏捷。

對此，賴惠員上周回應，相似的部份大都是文獻回顧及資料引用，根本與抄襲無關，更符合Turnitin 24%之內的標準，但為昭公信，她願將論文送交中正大學學術倫理委員會再次審查，用專業的學術標準來回應徐巧芯的政治口水。

此外，賴惠員今天上午在立法院接受媒體聯訪時表示，徐巧芯把自己的論文「去頭去尾」（指徐巧芯比對未包括訪談逐字稿部分），其實沒有學術的完整性，況且自己是做質化研究，徐巧芯把自己訪談的12個人的內容全部抽掉，怎麼會是一個完整的論文？

賴惠員解釋，她因為面臨初選，今年3月就由主動將碩士論文再次送審，當時比對出來的重複率僅19％；至於徐巧芯質疑放入訪談內容是「稀釋」論文，賴否認說，放入訪談內容本來就是論文的精神。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
領1200禮金倒數8天！　懶人包一次看
女友棉被裡放屁！　工程師暴怒「狂虐性侵23小時」
快訊／哈日族嗨翻！　日圓破半年最低
黃仁勳「RUN」兩派吵翻！口譯員：扭曲原意　英文老師卻搖頭
47歲錄取最難考EMBA！　女星圓夢：我手腳在發抖
LIVE／高雄星巴克遭槍擊！警逮口罩怪客揭動機　瑪娃最快今晚
獨／放3醉男進獨睡女房間！　台中港酒店道歉
超商浩克連發4限動　瘋狂Replay「啊啊啊！痛！好痛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／賴清德非核鬆動？　民進黨否認：非核立場堅守未變

願出戰大安文山！昨當面向蔡英文請纓　簡舒培、王閔生還原聊天內容

侯友宜如何搶攻年輕票？　沈富雄獻3計策：保證年輕人眼睛亮起來

國民黨排黑修法投反對　民進黨：侯友宜嘴說反黑金，身體挺黑金

為保女友與寶寶！台男扛2人贖金困緬甸當豬仔　議員籲政府出手幫忙

賴清德拋「緊急時啟用停運核能機組」　綠委急澄清：反核方向不變

點名國民黨有4豬隊友　邱毅：火上澆油激怒郭台銘

立院強行三讀《選罷法》排黑條款　侯友宜：不該貫徹一個人意志

永和里長不滿李正皓「報備參選」　民進黨：可理解同志心情

賴清德稱「有條件」啟動核能　黃揚明：恐引發傳統反核派的非議

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

休旅車衝加油站躲紅燈　下個路口亂鑽駕駛傻眼

《小美人魚》導演一眼認定海莉貝利　「聽她歌聲秒落淚」：愛麗兒非她莫屬

美珠、李伊庚同時感冒遭虧爆！　回應典禮揉手：＂現在＂沒交往

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

快訊／賴清德非核鬆動？　民進黨否認：非核立場堅守未變

願出戰大安文山！昨當面向蔡英文請纓　簡舒培、王閔生還原聊天內容

侯友宜如何搶攻年輕票？　沈富雄獻3計策：保證年輕人眼睛亮起來

國民黨排黑修法投反對　民進黨：侯友宜嘴說反黑金，身體挺黑金

為保女友與寶寶！台男扛2人贖金困緬甸當豬仔　議員籲政府出手幫忙

賴清德拋「緊急時啟用停運核能機組」　綠委急澄清：反核方向不變

點名國民黨有4豬隊友　邱毅：火上澆油激怒郭台銘

立院強行三讀《選罷法》排黑條款　侯友宜：不該貫徹一個人意志

永和里長不滿李正皓「報備參選」　民進黨：可理解同志心情

賴清德稱「有條件」啟動核能　黃揚明：恐引發傳統反核派的非議

快訊／賴清德非核鬆動？　民進黨否認：非核立場堅守未變

吃起來！　哈根達斯「5款凍飲買1送1」只有28天

願出戰大安文山！昨當面向蔡英文請纓　簡舒培、王閔生還原聊天內容

婆婆「嘴上功夫」了得！見父子鬧掰一臉得意　網嚇：這種家庭可怕

「孕婦遭家暴」醫師神救援！護理師竟舉報：不正常　結局超暖心

訂水蜜桃禮盒送到家！她打開驚見「發霉流湯」嚇傻：這誰敢吃？

2男卡拉OK衝突埋導火線　撂人開槍砸車尋仇！警16小時逮15人

黃仁勳勉畢業生追逐獵物　叢林法則「笑貧不笑詐」

倒數8天！「文化成年禮金」這裡領　懶人包攻略使用方式一次看

老公當自己面「砍死柯基犬」　她嚇哭提離婚「夫家全反對」

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

政治熱門新聞

即／郭台銘發聲了！親曝最想做的事

2024藍綠白爭總統　沈富雄預言：他會當選

受選罷法排黑影響確定退選！　林文瑞：會全力輔選光復雲林海線

ET民調／賴清德獲36.4%支持　侯友宜27.7%、柯文哲23.1%緊追

快訊／「核能就是我的選項」　侯友宜批民進黨「非核家園」跳票

她寄生「五星會館」20年　議會有動作了

林右昌遭影射勾結im.B主嫌！妹自揭傷疤還清白

立院三讀修正《再生能源條例》　改建應設太陽光電

ET民調／侯友宜「治安、打詐、維護和平」3能力　領先賴清德、柯文哲

開戰民進黨　邱顯智轟她下流卑劣：林智堅抄論文妳最清楚

備役役男躲召訓將挨罰　綠委提案修法

「爸爸女密友」寄生議會20年　女議員回應了

「我反對廢死」！　侯友宜堅守唯一信念：公平正義是社會期待

披綠袍選彰化立委？　吳音寧：願為家鄉一戰

更多熱門

相關新聞

快訊／「核能就是我的選項」　侯友宜批民進黨「非核家園」跳票

快訊／「核能就是我的選項」　侯友宜批民進黨「非核家園」跳票

能源議題是2024總統大選必考題，民進黨總統參選人賴清德昨鬆口研議緊急使用已停機的核能機組，國民黨總統參選人侯友宜今（29）日對此痛批民進黨非核家園跳票，「我一直說做不到，真的是做不到」。侯並明確表示，「核能就是我的選項」，未來若當選一定會妥善處理核廢料。

「我反對廢死」！　侯友宜堅守唯一信念：公平正義是社會期待

「我反對廢死」！　侯友宜堅守唯一信念：公平正義是社會期待

開戰民進黨　邱顯智轟她下流卑劣：林智堅抄論文妳最清楚

開戰民進黨　邱顯智轟她下流卑劣：林智堅抄論文妳最清楚

ET民調／侯友宜「治安、打詐、維護和平」3能力　領先賴清德、柯文哲

ET民調／侯友宜「治安、打詐、維護和平」3能力　領先賴清德、柯文哲

「不願看到國家撕裂」　侯友宜請益毛治國談話內容曝光

「不願看到國家撕裂」　侯友宜請益毛治國談話內容曝光

關鍵字：

國民黨民進黨徐巧芯賴惠員2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

李坤城妹控林靖恩偷結婚！爆她夫逝後行徑

瑪娃減速轉彎！最快今晚海警　颱風假機率曝

「TOYOTA全新房車」現身了

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

帶孩子住飯店走廊傳情侶嬌喘！家長見一物更怒

薛紀綱婚內出軌「工作全停擺」！

高雄婦遊日返國肩痛...皮膚黑線頭竟是蜱蟲！

台灣軍力排第23名！1項目領先全球

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

女獨睡飯店「整群醉男闖入」　竟是櫃台開門

即／郭台銘發聲了！親曝最想做的事

反骨開箱大王具足蟲拉麵！蕾菈一嚐「公蟲腺體」發出慘叫

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

林千又爆秘交富豪人夫！　「商務艙同框照」洩關係

更多

最夯影音

更多
接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！
睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面