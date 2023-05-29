中正萬華「若我選100％一定贏」　應曉薇曝優勢

▲國民黨台北市議員應曉薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024立委選舉，台北市的部分，藍綠在中正萬華皆仍未確定人選，目前僅藝人于美人宣布以無黨籍身分參選。有意挑戰的台北市議員應曉薇表示，參選立委不是她的規劃，但收到很多地方勸進壓力，她還是希望能有年輕人出來，但若由她選，「我的優勢就是我會贏」，因為她在地經營很長一段時間。

應曉薇在《嗆新聞》提到，目前中正萬華在地的議員都不年輕了，應該海選，創造下一個年輕有實力的立委，這樣有多好，現在她是因為地方的壓力，不參選比參選的壓力大，可是如果國民黨找出一個有能力的人，「我願意全力輔選 」。

應曉薇指出，她屬於黃復興黨部，叔叔伯伯看她不選生氣到罵人，而她中正萬華照顧很多低收入戶，則是握著她的手說她去國會可以做更多事 ，不管結論是怎樣，她必須要有些聲音想要參選，不過她也一直說要給年輕人機會她可以帶。

應曉薇也透露，自己被國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹罵過，因為議員會跟市長的投票差不多，例如市長80議員80，但她拿了個30還是勝選，其他票怎麼來？因為她的票沒有政黨關係。

應曉薇說，若最後是她選，她的優勢就是她會贏，因為中正萬華的居民都有看到她在地經營，其他人可能跟黨綁在一起，她是就算國民黨徵召也不會講說要幫忙拚回一席，因為她要選中正萬華的立委，不是國民黨的立委。