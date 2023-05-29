快訊／賴清德非核鬆動？　民進黨否認：非核立場堅守未變

▲賴清德昨天出席「校園總統馬拉松」論壇。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德28日與青年座談時，拋出「正規畫已停機的核能機組維持未來可緊急使用的可能」見解，被解讀為民進黨政府近年首度在核能議題上放軟，引發在野黨質疑「髮夾彎」。對於有媒體解讀賴清德此語代表「非核鬆動」，民進黨發言人張志豪29日說明，民進黨非核立場堅守未變，落實「非核家園」與推動「能源轉型」，一直是民進黨與台灣許多進步力量共同的目標，作為執政黨，民進黨持續透過政策積極落實這些目標。

張志豪重申，民進黨自2016年執政以來積極部署，攸關「淨零排放」目標的非核、減煤、增氣、展綠的能源轉型工程；賴清德28日是針對學生提問「被封鎖」的極端外部導致的國安風險情境下所做思考及討論，不是常態狀態，此外，賴在整場演講中數度表達綠能發展及能源自主的重要性，政策方向上，民進黨也強調最優先的還是擴大真正自主的再生能源及儲能設備、節能、避免耗能。

張志豪強調，民進黨非核立場堅守未變，政府也會持續發展綠電，為提高再生能源配比努力。

此外，賴清德競選團隊發言人陳世凱補充，昨天學生提問的問題原意為：「台灣若陷入戰爭、被封鎖等極端狀態下，要如何填補能源的缺口」，因此，賴清德的回答是以「極端」外部狀態所導致的國安風險情境為背景思考。

陳世凱表示，賴清德先以台灣建立「能源自主」為目標，回應提問才說明若因應緊急極端的狀態，可能規劃其他狀況，他也強調，若面臨非常態的極端情境，要不要選擇、有沒有需要，都會需要社會共識來決定；賴清德在座談中從未提到、也並不支持核一核二廠延役，呼籲在野黨及有心人士切勿斷章取義，民進黨非核家園的目標跟價值未曾改變。

陳世凱也補充說明，座談會中，賴清德數度表達綠能發展及能源自主的重要性，也說明非常多攸關綠能發展的政策規劃，在政策方向上，最優先的還是擴大真正自主的再生能源及儲能設備、節能、避免耗能。

還原賴清德昨天晚間在台大座談的說法，賴清德表示，剛剛（學生）問到如果兩岸有事情發生怎麼辦？這就是為什麼從2016年開始，希望能夠建立能源自主的原因，目前大家關心的是核一、核二、核三廠這些議題，而法律規定，核三廠在2025年就要到運轉年限，在這種情況之下，目前相關單位有在規劃，怎麼樣把已經停機的核能機組，維持未來緊急使用的情況，以備不時之需，目前的規劃是這樣子。