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國民黨排黑修法投反對　民進黨：侯友宜嘴說反黑金，身體挺黑金

▲▼民進黨發言人張志豪、卓冠廷、賴清德競辦發言人戴瑋姍29日舉行記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人群今天上午舉行記者會。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會上周三讀修正攸關防堵黑金參政的《公職人員選舉罷免法》部分條文，包括現任立委蘇震清、林文瑞均無法再參選。民進黨發言人張志豪、卓冠廷、賴清德競辦發言人戴瑋姍29日舉行記者會質疑，當時國民黨立委投反對票或棄權，顯示國民黨及國民黨總統參選人侯友宜只是「嘴說反黑金，身體挺黑金」，在重要的修法時刻投下反對票，顯然就是說一套做一套，為了騙選票。

張志豪表示，國民黨作為最大在野黨，侯友宜卻和黑金持續保持「厚友誼」，包括苗栗縣長鍾東錦、澎湖縣議長劉陳昭玲、雲林縣議長沈宗隆、桃園市議長邱奕勝、新竹市議長許修睿、台北市副議長葉林傳、南投縣議長、南投縣副議長等人，不僅迴避表態，對法案三讀通過更是語帶保留；國民黨在立院議場進行三讀時，更是直接投下反對票，這種說一套做一套的行為，令人跌破眼鏡，顯然就是「嘴巴說反黑金，身體挺黑金」，一切只是為了騙選票。

卓冠廷表示，侯友宜在各種場合多次提到，治安的重要性，連近期到高雄參加粉絲見面會，也談到以自己過去整頓治安的好成績為榮，但外界除了看到新北市的治安事件不但節節高升，2022年的槍擊案件為六都最高，2023年1月到4月刑案發生數也是六都最高，接連發生街頭開槍事件，在他高調於高雄參與見面會的同時，三峽國小前再度發生槍響、幫派男砸車的事件，可見侯友宜根本就是「用嘴拚治安，身體拚總統」，才會導致螺絲如此鬆散。

卓冠廷強調，侯友宜才剛談完治安、反黑金的重要性後，隔天就立刻華麗轉身，和國民黨立委吳怡玎之父、涉嫌炒股的吳光訓同桌共進早餐，可見侯友宜不只涉嫌炒股的吳光訓等黑金人物有著「厚友誼」，就連和詐騙吸金犯都是「厚友誼」，例如侯友宜曾和亞太國際詐騙案吸金10億的主嫌秦啟松多次同場，都可以裝傻裝沒事，一再迴避各界質疑，離譜至極。

戴瑋姍進一步表示，侯友宜和國民黨刻意視而不見，縱容黑金及詐騙犯藏身黨內，為此民進黨要問自視甚高的國民黨台北市議員徐巧芯，怎麼可能不知道且不認識吳光訓？還有之前新北市府社政顧問、玉山菊元協會的負責人葛姓女子利用宗教斂財，不但隨便搜尋就有一推葛姓女子與侯友宜的合照，而且還與新北市府互動頻繁，甚至新北市社會局、動保處、民政局都曾頒獎給葛女，如果都是「厚友誼」，呼籲徐巧芯用同樣標準全面檢視吸金詐騙案，不要又切割裝不認識。

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