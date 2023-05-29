賴清德拋「緊急時啟用停運核能機組」　綠委急澄清：反核方向不變

▲賴清德昨天晚間出席「校園總統馬拉松」論壇。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德28日與青年座談時，拋出「正規畫已停機的核能機組維持未來可緊急使用的可能」見解，被解讀為民進黨政府近年首度在核能議題上放軟，引發在野黨質疑「髮夾彎」。對此，賴清德子弟兵、民進黨立委林宜瑾29日強調，民進黨反對核能的大方向仍不變，賴此語並非支持核能在台灣持續發展。

林宜瑾表示，民進黨反對核能的大方向仍不變，請國民黨不要再抹黑民進黨的能源政策，賴清德在台大演講的談話中是表示「已停機的核能機組，維持未來緊急使用的可能，以備不時之需」，這仍需要跟相關部會研擬適當的方式，而賴的意思只是提供緊急時刻電力來源方向而已，並非支持核能在台灣持續發展，也並非否定非核家園的宗旨。

林宜瑾強調，更絕對不是國民黨所說的，「民進黨反核急綠的政策錯誤」，或是「非核家園跳票」，與其急著潑民進黨髒水，國民黨不如好好審視自己大選時要提出的能源政策，盡快給人民一個交代。

還原賴清德昨天晚間在台大座談的說法，賴清德表示，剛剛（學生）問到如果兩岸有事情發生怎麼辦？這就是為什麼從2016年開始，希望能夠建立能源自主的原因，目前大家關心的是核一、核二、核三廠這些議題，而法律規定，核三廠在2025年就要到運轉年限，在這種情況之下，目前相關單位有在規劃，怎麼樣把已經停機的核能機組，維持未來緊急使用的情況，以備不時之需，目前的規劃是這樣子。