辱女消防洗澡不鎖門「是引誘偷窺」！黃浴沂道歉了：別消費當事人

▲國民黨議員黃浴沂。（圖／翻攝宜蘭縣議會直播）



記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

宜蘭彭姓女消防隊員在女生宿舍洗澡時遭人闖入偷窺，2名女議員在議會擺放字卡聲援，遭國民黨籍議員黃浴沂嗆「被偷看的不一定是對的」、「是不是要引誘人去看？」引發爭議仍拒絕道歉。今(29)日黃浴沂發出聲明稿表示，「過程中，若因本人發言造成相關人員困擾及不舒服，本人在此表達歉意。」

黃浴沂服務處聲明稿指出，當天女議員擺放的字卡寫著「我都生病了為什麼一直要換醫生」、「我洗澡被偷看為什麼是我沒工作」的標語，他要求主席基於維持議場秩序請2位女性議員將上述標語撤下。過程中談及該案也已送司法調查，當事人不想繼續宣揚，放那個牌子到底是什麼意思？主要是基於希望大家不要再藉由這個議題博取媒體版面再次傷害當事人。

黃浴沂認為，現在是「兩性平等」的時代，無論男性或女性都要相互尊重，社會大眾對該事件並沒有完全了解，既然已經交由司法調查，大家就不要持續炒作這個議題。這是本人的初衷，過程中，若因本人發言造成相關人員困擾及不舒服，本人在此表達歉意，但也呼籲各界正視，本人發言的主要目的是希望大家不要再利用性騷事件消費當事人。

針對時代力量揚言提出罷免，黃浴沂表示，願意與對方坐下來坦誠溝通，讓渠等了解自身發言用意及全般過程，避免因片面之詞、斷章取義造成誤解，模糊真正訴求。