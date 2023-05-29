人妻約砲前男友「錄音證明自願」　他嗆一句話3萬元飛了

記者黃翊婷／台北報導

羅姓男子與小桃（化名）是前男女朋友關係，女方結婚後，兩人仍持續連繫並發生性行為，2021年4月間雙方因為交往期間買車的保證金、分期付款等事情起糾紛，他一氣之下放話要將性愛錄音檔傳給小桃的丈夫，「我們來賭，看是我的車先被拖走，還是妳先被趕出家門」，結果害自己吃上官司，被台北地院法官依恐嚇危害安全罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲小桃結婚之後仍與羅男發生性關係。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，羅男與小桃曾是同居男女朋友關係，小桃結婚之後，兩人仍互有聯繫，平時對話曖昧，甚至會提及性話題，2021年4月間兩人因為交往期間買車的保證金、分期付款等事情起糾紛，他心生不滿，於是在同年7月3日傳送訊息表明，如果小桃報警提告侵占，他就要將性愛錄音檔傳給小桃的丈夫，「妳就去報警吧，其他事法庭說，我們來賭，看是我的車先被拖走，還是妳先被趕出家門」。

小桃表示，結婚之後的確仍與羅男保持往來，發生過性關係，也有過曖昧對話，而且為了證明她是自願的，羅男還將性愛過程錄音保存，兩人直到2021年4月才分手，「他將交往期間以我名義所購買的車子開走，不願意還車，也沒有還我保證金」，雙方因此起爭執，才有後續的性愛錄音檔脅迫一事，「之後我都很緊張，害怕被先生發現我與他發生性關係，怕先生要跟我離婚、要告我。」

羅男則辯稱，當時只是情侶吵架，因為情緒失控才會口出惡言，並沒有恐嚇的意思。但他在接受偵查時也曾提到，吵架過程中說要把性愛錄音檔傳給小桃的丈夫，是因為當下很生氣，「我知道她會因此感到害怕，是她自己先劈腿，她先生應該知道這些事情。」

台北地院法官認為，從羅男的證詞可知，他顯然是知道自己所說的話會讓小桃感到擔憂而心生畏懼，況且「說氣話」並非恐嚇他人的正當理由，最終不採信他的說詞，並依恐嚇危害安全罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。