家裡飄出臭煙味　人妻送驗「小孩頭髮」氣到休夫

記者黃翊婷／台北報導

人妻小花（化名）與丈夫阿強（化名）婚後育有兩名兒子，沒想到對方多次涉及毒品案件被捕入獄，還會對她家暴，後來她回想起來家中經常充斥味道詭異的煙味，擔心孩子們受到影響，於是採集毛髮送驗，結果真的驗出兩種毒品反應，氣得決定提告離婚，帶孩子們離開這個不健康的家庭環境。

▲小花婚後才知道丈夫會在家中吸毒，連帶影響孩子們的健康。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小花在判決書中提到，兩名兒子分別才1歲、3歲，婚後在阿強的要求下，她放棄工作全心照顧家庭，然而，丈夫不但有毒品前科，而且情緒控管能力不佳，多次當著孩子們的面前家暴，2020年間因為施用及持有毒品罪被刑入獄8個月，當時她才知道丈夫竟然會在家中吸毒，接著回想起家裡經常充斥味道異常的煙味，懷疑是毒煙，於是在2021年1月將採集來的小孩毛髮送驗，果然驗出含有安非他命及海洛因反應。

小花難過表示，得知這個結果她簡直不敢置信，阿強身為父親，居然不顧年幼孩子的健康，在家中甚至是小孩的面前吸毒，2022年11月間又因為自知難逃牢獄之災，竟然試圖略誘兒子並強行潛逃至紐西蘭，種種脫軌行為讓她忍無可忍，最終決定硬起來提告離婚，希望能帶孩子們離開這個不健康的家庭環境。

而阿強經過法院合法通知，無正當理由並未出庭。

經查，阿強2020年間因毒品案件被判8個月有期徒刑確定，出獄後又涉及販毒，2022年6月被判處有期徒刑8年，他不滿提出上訴，全案在今年2月經最高法院裁定駁回確定。

台北地院法官認為，小花和阿強婚後感情不睦，阿強有吸毒惡習，曾因施用及持有毒品被判刑入獄，出獄後未有悔意，再度犯案，加上長期在家吸毒、未經同意自行攜帶未成年子女前往紐西蘭等行為，顯見他並無相當的親職能力，最終裁定准許兩人離婚，孩子們的親權則交由女方獨立行使，全案仍可上訴。

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