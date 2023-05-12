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社會 社會焦點 保障人權

偷6千元見她床上熟睡　賊凍未條「脫褲陪睡」下場慘了

記者黃翊婷／台北報導

張姓男子2021年1月間偷偷闖入台北市某民宅，竊取住戶皮包內的6000元現金，期間意外發現女住戶A正在床上熟睡，竟脫褲上床將對方抱住、襲胸，最後因為自己留下的「口香糖」成為關鍵鐵證，被台北地院法官依法判處有期徒刑8個月，得易科罰金24萬元。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲張男行竊時看見A女正在睡覺，竟爬上床襲胸猥褻。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

起訴書中提到，張男過去有過失傷害前科，被法院判處3個月有期徒刑確定，2019年3月18日易科罰金執行完畢，卻還是不知道悔改，並於2021年1月28日上午8時許偷偷闖入台北市某住宅的雅房，竊取住戶放在皮包內的6000元現金。

然而，行竊過程中張男無意間撞見A女正在床上熟睡，竟一時起了色心，脫掉自己的褲子爬上床，將對方抱住並襲胸。A女驚醒後急忙報警，警方在她的衣物口袋內發現一塊嚼過的口香糖，送檢驗比對發現與張男的DNA相符。

張男接受警詢及偵查時，對於上述犯行皆坦承不諱。台北地院法官認為，張男有詐欺、過失傷害等前科，素行非佳，又因貪圖小利、滿足自己性慾，不僅竊取A女的錢財，還做出猥褻行為，顯然欠缺尊重他人財產權及性自主權的觀念，最終依侵入住宅竊盜罪判處6個月，另依乘機猥褻罪判處6個月，合併應執行刑期為8個月，得易科罰金24萬元，全案仍可上訴。

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