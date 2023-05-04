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社會 社會焦點 保障人權

蟑螂爬上機車龍頭　騎士嚇到放手1秒罰1.2萬！結局逆轉

記者黃翊婷／台北報導

蘇姓業務去年8月30日下午3時許騎車外出，因為有一隻蟑螂爬到機車上，他嚇到放開雙手，隨即又覺得這樣太危險，於是趕緊握住把手，沒想到這一幕被民眾錄下並向警方檢舉，他因此挨罰1萬2000元、記違規點數3點，還要吊扣牌照6個月。台北地院法官重新檢視採證光碟影片內容，確認蘇男的確曾放開雙手1秒，但行駛速度平穩、無左右搖晃，與前後車也有保持安全距離，最終裁定撤銷原處分。

▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱,安全帽,三貼。（圖／記者李毓康攝）

▲騎車時放開雙手屬於危險駕駛行為。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，蘇男去年8月30日下午3時55分騎車行經台北市信義區信安街67巷附近，被民眾錄下「雙手放開騎車」的畫面。警方接獲檢舉，經查證後認為他有「以危險方式在道路上駕車」、「駕駛人以危險方式在道路上駕駛汽車（處車主）」等違規行為，因此裁處1萬2000元罰鍰、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習，並吊扣牌照6個月。

蘇男不滿裁處結果，提起行政訴訟，他表示，因為機車龍頭裝有小型置物袋，機車平時又是停在室外，當天騎到一半突然有蟑螂從置物袋爬出來，他下意識放開雙手，想讓風把蟑螂吹走，接著意識到不對，立刻握住把手。

蘇男強調，自己絕非慣性危險駕駛，也對當時雙手放開騎車的行為深感抱歉，他是業務，機車是重要的謀生工具，法院若判決罰鍰與安全講習，他一定會立即執行，只希望不要吊扣駕照，以便維持生計。

台北市交通事件裁決所則認為，從採證光碟影片中可見，蘇男的確曾以雙手放開的姿勢騎車，雖然他辯稱是被蟑螂嚇到，但就算真的有蟑螂，他要放手前應該先評估這樣做的危害性，萬一發生突發狀況，可能會波及他人造成事故；況且當時他與檢舉人之間的安全距離並不長，還偏向快車道，若不慎失控，可能會導致檢舉人來不及反應撞上，可見這確實是一個突發具有肇事風險的交通狀況。

不過，台北地院法官檢視採證光碟影片，發現蘇男的確曾將雙手放開騎車，但速度平穩，沒有左右搖晃的情形，與檢舉人之間大約有一輛小客車的車距，與前方機車也相距甚遠，對向車道也沒有來車，1秒鐘之後他就把雙手放回機車把手，繼續平穩行駛於道路中央。

法官認為，蘇男放手的時間只有1秒鐘，而且事發前後車速都很平穩，也沒有左右搖晃，固然當時行為不當，可是時間極短，他也有與前後車輛保持安全距離，因此不構成道交條例第43條第1項第1款所規範的重大危險方式駕駛行為要件，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

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