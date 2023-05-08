　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小三告白人夫「謝謝你讓我有被愛的感覺」　正宮結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓人夫被妻子抓包外遇何姓女子，兩人不僅互稱「老公、老婆」，還共赴摩鐵，女方甚至傳送「謝謝你讓我有被愛的感覺」等充滿愛意的訊息。楊妻提告求償60萬元，一審獲判賠償40萬元；何女不滿提出上訴，高等法院經衡量雙方經濟能力、侵害程度等因素之後，改判何女應賠償20萬元較為適當，全案確定。

▲▼床。（圖／CFP）

▲楊妻指控丈夫外遇何女。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

楊妻在判決書中主張，和丈夫是在2015年間結婚，2021年11月5日無意間在丈夫的手機發現曖昧LINE對話及照片，這才知道丈夫和何女已經親密交往將近2個月，兩人不僅互稱老公、老婆，甚至互傳「想討抱抱」、「我要親妳囉」、「我喜歡老公碰我」等親密訊息，還頻繁相約出遊、過夜、共赴摩鐵，嚴重侵害她的配偶權，因而決定提告求償60萬元。

台北地院一審判何女應賠償40萬元。何女不滿提出上訴，她表示，自己和楊男是在國家中山科學研究院認識，兩人只是一般朋友，並沒有任何曖昧或不正當交往關係，楊妻要求賠償，實屬無據。

不過，高等法院合議庭檢視何女與楊男的LINE對話內容，兩人確實曾互稱老公、老婆，還傳送「真的愛你」、「我要親你囉」、「謝謝你讓我有被愛的感覺」等互表愛意的訊息，雖然何女極力否認，但這些對話截圖都是翻拍自楊男的手機畫面，對話內容語意連貫，沒有疑似經偽造、變造等狀況，對話中提到的姓氏、人名，也與雙方配偶、子女名字相符，因此不採信她的說詞。

合議庭接著指出，何女並未否認曾與楊男一起去KTV唱歌、共同出遊，在兩人的出遊影片中，他們站著緊靠彼此，交談時還會低頭貼近對方，或以手搭在肩膀上，互動親密宛如情侶。

至於兩人是否有去過摩鐵，合議庭認為，楊男的手機定位紀錄頂多只能證明他有去過，難以證明何女也有一同前往，況且楊妻並未對此提出更多證據，所以無從認定楊、何曾共赴摩鐵。

合議庭表示，考量到楊妻靠打零工維生，何女月薪也只有大約2至3萬元，加上侵害程度等因素考量，最終改判何女應賠償20萬元較為適當，全案確定。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「TOYOTA Corolla Cross」小改款換新引擎！
心痛！刺青爸狂甩5月嬰巴掌「哭X小」　2幼童站一旁嚇壞
LIVE／挑戰2024！　柯文哲壓軸登記總統初選
有人吃A肝莓驗出陽性！　新北衛生局證實
好市多稱「3月前沒人吃莓果染A肝」！醫爆：新北有人驗出陽性
快訊／星宇航股價遇亂流　開盤跌逾3%
小甜甜被控虐狗！喉嚨到肚子都裂開　整晚放傷口惡化
快訊／14縣市大雨特報　雨停時間曝！今跌10度整天涼冷
阿伯打翻珍奶還嗆「我很帥趕快拍」　一見列車長秒變臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑金錢糾紛…他遭「砍斷雙掌」意識不清丟包急診！斷掌扔橋下找不回

心痛畫面曝！刺青爸狂甩5月嬰巴掌「哭X小」　2幼童站一旁嚇壞

基層檢轟「打詐1.5是國家級詐騙」　法務部、高檢署回應了

打著蕭美琴、黃偉哲名號　知名法律顧問遭爆是無照律師

小三告白人夫「謝謝你讓我有被愛的感覺」　正宮結局曝光

快訊／國1「3車追撞」　回堵5公里

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

快訊／國1「3車連環撞」　車頭撞爛8人受傷

社區保全騙女主委上床6次　回家陪妻小竟驚見「她來敲門」

「外牆鷹架雨」倒塌砸4車　高雄市府開罰18萬

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

台74電動車自撞斷2截　2年輕男酒駕...搶救不治

趙小僑愛女「典典寶寶」初次游泳！　穿比基尼玩水...要被融化惹＞＜

疑金錢糾紛…他遭「砍斷雙掌」意識不清丟包急診！斷掌扔橋下找不回

心痛畫面曝！刺青爸狂甩5月嬰巴掌「哭X小」　2幼童站一旁嚇壞

基層檢轟「打詐1.5是國家級詐騙」　法務部、高檢署回應了

打著蕭美琴、黃偉哲名號　知名法律顧問遭爆是無照律師

小三告白人夫「謝謝你讓我有被愛的感覺」　正宮結局曝光

快訊／國1「3車追撞」　回堵5公里

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

快訊／國1「3車連環撞」　車頭撞爛8人受傷

社區保全騙女主委上床6次　回家陪妻小竟驚見「她來敲門」

「外牆鷹架雨」倒塌砸4車　高雄市府開罰18萬

疑金錢糾紛…他遭「砍斷雙掌」意識不清丟包急診！斷掌扔橋下找不回

明年大聯盟傳史上首次韓國開幕　教士戰道奇金河成很期待

傳美國擬採烏克蘭模式軍援台灣　邱國正：不算軍購

修法增列一般民眾投共刑責？　馮世寬：我對全國老百姓有信心

星宇讓旅客滯留日本　消基會：除賠償機票也該給優惠券

志願役士兵退場創新高　邱國正：年輕人沒意願「勉強不得」

心痛畫面曝！刺青爸狂甩5月嬰巴掌「哭X小」　2幼童站一旁嚇壞

王思佳又被質疑「50萬香奈兒包」真偽　網提3疑慮：背面掉一顆鑽

郭台銘高雄造勢演講　他點關鍵：聽完內心只有難過而已

霸氣外露的「緬因貓」個性其實超溫柔！傳說竟是浣熊的後代？

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

社會熱門新聞

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

開特斯拉酒駕雙亡！2死者家屬悲痛認屍

妹子喝爛醉住閨蜜家！遭性侵怒告

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡

快訊／國1「3車追撞」　回堵5公里

拍螢火蟲驚見半截人形！攝影師：2年前同地點看到阿飄

磁磚大亨怪異姿勢「卡堆高機頂」慘死

電擊棒凌虐監禁越南女！跨國勒贖

國1「3車連環撞」　車頭撞爛8人受傷

移工墜13樓不治　台中市府勒令停工

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

快訊／台中台74車禍！特斯拉自撞2死

更多熱門

相關新聞

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

高雄市一名林姓男子住在鳳山一處大樓，沒想到因為上健身房運動，認識了住同棟大樓的顏姓人妻，雙方進而發展出不倫關係，不但甜蜜摟腰、牽手逛街，甚至還在旅館獨處三小時，氣得胡姓綠帽夫提告求償。高雄地院審理後，判顏女須賠10萬元，全案仍可上訴。

小三讚商二代：真大支！　元配反挨告

小三讚商二代：真大支！　元配反挨告

懷孕小三當離婚證人！5度嗆正宮：給我快簽

懷孕小三當離婚證人！5度嗆正宮：給我快簽

蟑螂爬上機車　他嚇到放手1秒罰1.2萬

蟑螂爬上機車　他嚇到放手1秒罰1.2萬

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

關鍵字：

外遇高等法院台北地院

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

雨彈炸4縣市！彭啟明曝整坨水氣將襲台

今降10℃！12縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

即／大雷雨夜襲　4縣市大雨警戒

星宇航空延誤！賠償禮盒內容曝

獨／網質疑王思佳6疑點！精品業者解密了

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面