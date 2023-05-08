小三告白人夫「謝謝你讓我有被愛的感覺」　正宮結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓人夫被妻子抓包外遇何姓女子，兩人不僅互稱「老公、老婆」，還共赴摩鐵，女方甚至傳送「謝謝你讓我有被愛的感覺」等充滿愛意的訊息。楊妻提告求償60萬元，一審獲判賠償40萬元；何女不滿提出上訴，高等法院經衡量雙方經濟能力、侵害程度等因素之後，改判何女應賠償20萬元較為適當，全案確定。

▲楊妻指控丈夫外遇何女。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

楊妻在判決書中主張，和丈夫是在2015年間結婚，2021年11月5日無意間在丈夫的手機發現曖昧LINE對話及照片，這才知道丈夫和何女已經親密交往將近2個月，兩人不僅互稱老公、老婆，甚至互傳「想討抱抱」、「我要親妳囉」、「我喜歡老公碰我」等親密訊息，還頻繁相約出遊、過夜、共赴摩鐵，嚴重侵害她的配偶權，因而決定提告求償60萬元。

台北地院一審判何女應賠償40萬元。何女不滿提出上訴，她表示，自己和楊男是在國家中山科學研究院認識，兩人只是一般朋友，並沒有任何曖昧或不正當交往關係，楊妻要求賠償，實屬無據。

不過，高等法院合議庭檢視何女與楊男的LINE對話內容，兩人確實曾互稱老公、老婆，還傳送「真的愛你」、「我要親你囉」、「謝謝你讓我有被愛的感覺」等互表愛意的訊息，雖然何女極力否認，但這些對話截圖都是翻拍自楊男的手機畫面，對話內容語意連貫，沒有疑似經偽造、變造等狀況，對話中提到的姓氏、人名，也與雙方配偶、子女名字相符，因此不採信她的說詞。

合議庭接著指出，何女並未否認曾與楊男一起去KTV唱歌、共同出遊，在兩人的出遊影片中，他們站著緊靠彼此，交談時還會低頭貼近對方，或以手搭在肩膀上，互動親密宛如情侶。

至於兩人是否有去過摩鐵，合議庭認為，楊男的手機定位紀錄頂多只能證明他有去過，難以證明何女也有一同前往，況且楊妻並未對此提出更多證據，所以無從認定楊、何曾共赴摩鐵。

合議庭表示，考量到楊妻靠打零工維生，何女月薪也只有大約2至3萬元，加上侵害程度等因素考量，最終改判何女應賠償20萬元較為適當，全案確定。