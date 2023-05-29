她寄生「五星會館」20年　議會有動作了

▲趙璟熒在豪宅旁種植落羽松及不少花草，她一身輕裝在屋外澆水，相當愜意。



圖文／鏡週刊

趙璟熒遭檢舉長期寄生議會後，調查局嘉義市調處火速行文嘉義市議會，追查議員使用研究室的狀況，議會也隨即發函全體23位市議員，重申研究室管理規定，即研究室房間專供議員本人研究、整理議事資料及休息之用，如有擅自借予他人使用，一切責任由出借人自行負責。

該份公文更指出，「為避免造成社會觀感不佳之虞，惠請議員依據管理要點及規則辦理」，消息一出，不但引起媒體關注，就連地方政壇也跟著騷動。由於此事鬧得沸沸揚揚，趙璟熒一度躲回老家，直到晚上沒人之際，才又悄悄溜回議會。

▼趙璟熒遭檢舉寄生議會後仍常回家，戴著工作手套，並拿著寶特瓶裝滿水澆花草。

▼會館內還添置撞球桌、健身器材等。

就在趙女長住議會會館消息傳出後，本刊直擊，4月13日下午4點，議會仍在上班，趙璟熒獨自開車離開會館，遠離市中心，直奔20公里外的嘉義市東區水源地郊區，彎進小路在一處透天豪宅門前停車。

▼本刊直擊趙璟熒一人住在嘉義市東區豪宅，貨運業者送貨前來，她親自下樓開門。

趙女密集進出的豪宅位在嘉義市東區水源地一帶，屋齡看來不到10年，採日式透天別墅設計，一旁還種植樹木花草，加上附近環境清幽，不少房子都是別墅，離市區車程只要20分鐘左右，交通還算便利。

▼本刊直擊趙璟熒一人住在嘉義市東區豪宅，貨運業者送貨前來，她親自下樓開門。

▼趙璟熒為避風頭，返回嘉義市東區一處百坪豪宅，她明明坐擁房產，卻要長住議會，令人匪夷所思。

本刊觀察期間，並未發現有親友和她同住，就連貨運司機送了一批家具前來，趙女也親自下樓開門，並要求司機將物品擺放在指定位置，顯見她對屋內環境非常熟悉。



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