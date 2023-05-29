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北醫3.3億打造「雙和生醫園區」　實驗室遭爆偷工減料

台北醫學大學在新北中和成立雙和生醫園區（圖），預計今年落成啟用。

▲台北醫學大學在新北中和成立雙和生醫園區（圖），預計今年落成啟用。

圖文／鏡週刊

台北醫學大學在新北中和成立「雙和生醫園區」，預計今年落成啟用，不過，本刊最近接獲工程人員投訴，指園區實驗室硬體設備偷工減料，包括實驗桌的桌面、桌腳、櫃子，都與招標規格不符，廠商使用廉價材料，省了約2千萬元成本，罔顧實驗安全，他具名檢舉，校方卻不聞不問。此外，還有設計公司指控得標廠商與北醫校方盜用設計圖、不付設計費，已正式提告。

本刊調查，該園區有6層樓是實驗室，去年10月，校方對外招標，工程總經費約3億3千萬元，其中實驗室硬體工程經費約4千萬元，由中和在地的奇易室內裝修公司得標承攬。

▼北醫雙和園區實驗室的桌面、桌腳、櫃體，被檢舉偷工減料，有安全疑慮。

北醫雙和園區實驗室的桌面、桌腳、櫃體，被檢舉偷工減料，有安全疑慮。（讀者提供）

資深工程人員Ａ先生告訴本刊，依北醫公告的《施工規範書》規定，實驗桌桌腳，應是0.3公分的方形鋼管；懸掛吊櫃的櫃體，則是實驗室級的貼膜彩色鍍鋁鋅鋼板，兩項鋼材到貨至少要等2個月；另實驗桌桌面材料需要從歐洲進口，備料時間會拖得很長。

▼實驗桌桌腳的鋼管厚度比規定的0.3公分短少1/4，僅0.23公分，恐影響載重。

實驗桌桌腳的鋼管厚度比規定的0.3公分短少1/4，僅0.23公分，恐影響載重。（讀者提供）

Ａ先生說，因校方希望3個月內完工，加上備料耗時，該公司打消投標念頭，不料，今年2月底，Ａ先生意外得知該項實驗室工程已完工，他非常驚訝，半信半疑地到實驗室「觀摩」。

Ａ先生事後好奇到實驗室量測桌腳，發現桌腳鋼管厚度比校方規定的尺寸短少1/4、吊櫃櫃體材質是一般辦公室等級，表面也沒有依規定貼膜。Ａ先生告訴本刊，2個項目明顯偷工減料，初估得標廠商至少省下2千萬元材料成本，依此品質，他懷疑實驗桌的桌面恐怕也不符規格。

▼雙和生醫園區2019年動土，當時的行政院長蘇貞昌及新北市長侯友宜都應邀出席。

雙和生醫園區2019年動土，當時的行政院長蘇貞昌及新北市長侯友宜都應邀出席。（新北市政府提供）

Ａ先生解釋，實驗室桌腳的鋼管厚度若不足，會影響載重；櫃體鋼板若是不耐酸鹼，不僅壽命較短，還會造成腐蝕、生鏽，甚至有崩塌危險，影響實驗安全，由於實驗室工程將在6月底驗收，他具名向北醫檢舉，不過，校方拖了2個月都沒回覆他。

Ａ先生轉向教育部陳情，本月初收到校方回函，表示已委由公正第三方查證，待結果出爐會秉公辦理。Ａ先生則認為，校方只需測量桌腳鋼管厚度、請得標廠商出示進貨單，卻不願積極徹查，質疑校方包庇、圖利特定廠商，呼籲相關單位應主動介入調查。

▼根據招標規格，實驗室櫃體須為專業級貼膜彩色鍍鋁鋅鋼板。

根據招標規格，實驗室櫃體須為專業級貼膜彩色鍍鋁鋅鋼板。（讀者提供）

另名從事實驗室設計約30年的Ｂ先生則告訴本刊，前年奇易公司負責人請他幫忙規劃雙和園區的實驗室設備，允諾他未來可共同承作，他花了近１年時間規劃後，將設計交給奇易。不料，去年10月，Ｂ先生卻自己團隊的設計，搖身一變成了北醫對外招標的《施工規範書》，得標者就是奇易公司，且奇易並未找Ｂ先生的公司共同承作。

▼北醫要求，實驗桌桌腳的鋼管厚度至少要0.3公分。

北醫要求，實驗桌桌腳的鋼管厚度至少要0.3公分。（讀者提供）

Ｂ先生無法接受，認為奇易及北醫未取得他的授權便使用設計，且根據招標書規定，奇易得標後應支付5％、約2百萬元設計費給他，但卻遲未支付，Ｂ先生事後向奇易要求損害賠償，另也告知北醫，相關招標文件已侵權，在未取得二方善意回應下，Ｂ先生委託公正單位確認設計是原創後，已正式控告奇易及北醫違反著作權法，盼討回公道。

針對遭控偷工減料，北醫表示，已委託專業建築師事務所進行調查，後續將依調查結果及契約規定秉公辦理，至於未經授權使用Ｂ先生公司的設計一事，還需了解釐清。本刊另致電奇易公司負責人查證，其手機未接、訊息未回，記者致電奇易公司，請員工代為聯繫，但截稿前仍未能取得其回應。

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【全文】廠商偷工減料 暗藏公安危機　北醫雙和園區爆實驗室弊案
【北醫實驗室弊案1】一般材質混充實驗室高規料件　他控廠商起碼暗槓2千萬
【北醫實驗室弊案2】實驗室爆弊案恐危害師生　他具名檢舉北醫反應「怪怪的」（應主動介入調查）

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