有賊半夜闖家門　美警一到現場5秒就開槍！殺死報案人

▲歐德拉提一到現場就在未確認的情況下連開數槍，打死報案的屋主。（翻攝自紐澤西州檢察總長辦公室，下同）



圖文／鏡週刊

美國紐澤西州檢察總長辦公室24日宣布，當地一名警員在獲報一起竊案後，才到現場5秒鐘就立刻開槍，將當時報案電話都還沒掛斷的49歲男性屋主擊斃，檢方依過失殺人罪起訴該名警員。

事發在2021年9月14日凌晨，紐澤西州曼圖亞鎮一名49歲的男子查里夏爾普三世（Charles Sharp III）撥打911報案電話，稱有2名竊賊在他家後院，其中一個還持有槍械。

員警薩爾瓦多歐德拉提（Salvatore Oldrati）隨後趕往夏爾普的住處，然而他到現場一下車不過5秒鐘，就立刻對在自家草坪上的夏爾普連開好幾槍，當時的夏爾普甚至還在和警方通話中。

儘管他們立刻將夏爾普送醫搶救，他到院後仍不治身亡。檢方公布了夏爾普撥打911的報案電話內容，以及歐德拉提身上的密錄器畫面，還原當時現場情況。據悉，歐德拉提在另一名員警之後抵達現場，當他聽到另一名員警說：「他有一把槍，就在那裡」之後，立刻就開槍射擊夏爾普，但另一名員警沒有開槍。

檢方指出，歐德拉提從下車到開槍之間僅5秒不到的時間，在開槍前也沒有發布任何口頭命令或警告，因此陪審團裁定他的行為失當，將以過失殺人罪起訴歐德拉提。若罪名成立，歐德拉提將面臨最高10年的徒刑。





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