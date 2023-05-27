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來台賣波斯地毯40年　巴基斯坦老闆被當外人「心裡不舒服」

羅樹德從巴基斯坦來台灣，原本想學中文當外交官，後接手長輩創立的波斯洋行，至今已40年。

圖文／鏡週刊

波斯地毯對內行的人來說不只是一般家飾，而是藝術品。1978年波斯洋行老闆羅樹德的爺爺、爸爸、叔叔將波斯地毯從巴基斯坦引進台灣，成為豪宅首選。

羅樹德來台已40年，頂著外國人面孔，說得一口流利中文。大四時叔叔意外身亡，他被迫從送貨小弟升格老闆。熬過手忙腳亂的接班初期，深耕台灣市場。他早已認定自己是台灣人，即便孩子無意來台接班，他也要守著老店到最後。

位在台北天母的波斯洋行創立於1978年，是第一家將波斯地毯引進台灣的店家。

推開波斯洋行的玻璃門，店內擺設看似樸實，其實很不簡單，覆蓋牆面、圖騰特殊到有些魔幻的地毯，彷彿會把人轉移到異國他鄉。或是懸掛、或是捲起的上百張地毯全是手工編織、獨一無二，年分最久達300年，各種尺寸，售價數千到百萬元不等，老闆羅樹德說：「買我們地毯很多都是豪宅，例如帝寶。地毯有個好處是小偷不懂它的價值。」

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頂著白髮、蓄著厚實白鬍，顯露於外的直挺鼻子、深褐色眼珠，怎麼看都是阿兜仔臉，但羅樹德的中文發音驚人的標準，「我很希望外表可以改，每個人都把我當外國人，心裡有點不舒服。」秀出中華民國身分證、駕照，56歲的他從巴基斯坦來台已40年。

波斯洋行最早是在香港起家。近80年前，香港、巴基斯坦、印度同為英國殖民地，羅樹德的爺爺在香港當警察，發現波斯地毯商機，退休後決定創業。當時不少駐台美軍，放假時特別飛過去購買，抱怨為何台灣買不到，才讓羅樹德的長輩們決定在台灣開店。

波斯地毯起源於波斯帝國時期，已有2,500多年歷史，將羊毛、絲與棉等天然原料，利用植物、礦石提取的染料上色，手工編織而成。「地毯是巴基斯坦、伊朗、阿富汗等國的名產，每個地方都有特有的圖案、顏色，還有打結方式。打結數量、密度愈高，品質愈好，就像電視解析度，更強調細節，圖案就愈清楚。」

波斯地毯的品質除了原料、產地，主要是看背面的打結處，打結數量與密度高圖案就更立體，品質就好。

羅樹德初來乍到的八○年代，台灣經濟快速起飛，除了外商，本地人有錢後也開始注重生活品質、藝術感。他開車送貨，出入的是陽明山、天母、敦化南北路的富裕人家，「以前忠孝東路到了光復南路，後面什麼都沒有。基隆路只有幾棟3、5層樓的矮公寓，也是破破爛爛的，旁邊都是野草，看更遠一點，還是大片墳墓。」他滔滔不絕，坐在地毯上的我們，像是乘上時光機，被他帶進記憶裡的老台北。

「天母以前很熱鬧，我們對面是一家雜貨店，都賣外國貨，忠誠路上很多啤酒屋…。」那時他漸漸習慣台灣生活，決定放棄外交人員的夢想，進入台大念工商管理，課餘時間就開著車在台北大街小巷穿梭送貨。原本預計畢業後接棒，1992年羅樹德大四，正值壯年的叔叔前往阿拉伯朝聖，路上發生車禍身亡，突如其來的變故逼羅樹德不得不立即升格老闆。

來台40年的羅樹德已拿到中華民國身分證，中文流利的他與周邊鄰居感情都很好。

「那2、3年我過得真的很痛苦。一大堆沒有想過的問題，房租、員工薪水、報稅、採購之後怎麼運過來？」羅樹德從頭學。問他沒想過放棄嗎？他搖頭，「店收了，這些地毯怎麼處理？再來的話，在我家人眼裡我會是一個失敗的人，不能讓人家覺得我沒有用。」

咬牙熬過陣痛期，終於讓一切上軌道。「我們賣的東西跟建築、營造會有關係。過去住宅坪數多是30多坪，現在5、60坪到100坪，地毯越買越大。」波斯洋行目前主要客群是豪宅設計師，羅樹德坦言合作久了，知道對方風格，挑好品項送上門供人挑選，或者有人上官網選好樣式直接訂購，錢沒少賺、省事許多，但羅樹德卻有些失落。

「現在客人很少來店裡，以前人家經過就進來看，週末忙到沒時間吃飯。」其中他最喜歡的竟是挑剔型客戶，「有個女生要買比較多地毯，她下午來，離開的時候是凌晨3點。」翻遍店裡產品，顏色對了但圖案不對，圖案對了但尺寸不符需求，「這樣的客人會讓我知道店裡面缺哪一種地毯，我才能請家人去找，或是我自己去。」

波斯地毯相當厚重，吸水後更難搬運，除了賣地毯，波斯洋行也提供清洗服務。

這些年，羅樹德每2個月就會回巴基斯坦採購，「我回去的時候會去很多地方，阿富汗、伊朗，還有蘇俄新獨立的那些國家。阿富汗最亂的時候也進去啊！親眼看到爆炸，距離大概就我們到士東國小，不到200公尺，聲音很可怕。」波斯地毯身價不斐，怕會受傷、受潮，只能走空運，疫情期間運費暴漲，才斷貨3年。

「其實我本來以為可以半退休了，結果我兒子不接。」這件事讓羅樹德一度不想繼續經營，但拚了40年才鋪出現在的路，終究捨不得就此結束。短暫低潮過後，他恢復笑容，目標鎖定弟弟的小孩，希望培養他當接班人，讓波斯地毯可以繼續在台灣被看見，「而且我已經習慣台灣的生活了，要去其他地方都太難適應了！」

波斯地毯對內行人來說是藝術品而非一般家飾，許多豪宅與設計師都很喜歡。（設計師杜文正提供）



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