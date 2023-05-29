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艾爾段勝選「土耳其陷入兩極分化」　BBC：團結比過去更遙不可及

▲▼土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）宣布勝選。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）宣布勝選。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

土耳其掌權長達20年的總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）28日再次贏得大選，未來5年將繼續統治土耳其，支持者狂歡慶祝到深夜。然而，BBC報導分析，土耳其在此次選舉中陷入兩極分化，團結似乎比過往任何時刻都更遙不可及。

根據BBC報導，艾爾段勝選後對群眾高呼「不只我們贏了，土耳其也贏了…這是全國8500萬人的勝利。」但在他拿獄中一名親庫德族領袖與親LBGT政策，來譴責與奚落他的對手基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）之後，艾爾段的團結口號顯得空洞。

▲▼土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）宣布勝選。（圖／路透）

▲艾爾段的支持者擠在安卡拉總統府前，歡慶選舉結果。（圖／路透）

據超過99%開票結果，艾爾段得票率過半達52.13%，基里達歐魯則獲得47.87%的選票。基里達歐魯聲稱，「這是近年來最不公的選舉。」然而，最高選舉委員會表示，結果由誰勝出，已毫無疑問。報導指出，一夕之間，土耳其的經濟危機宛如被遺忘，艾爾段的一名支持者Seyhan說，「沒有人挨餓。我們對他的經濟政策非常滿意。未來五年他會做得更好。」

土耳其通貨膨脹以每年增加44%的速度影響人民生活，食品、租金與日用品價格飆漲，艾爾段拒絕遵從傳統經濟政策或升息，更加劇了通膨情況。土耳其里拉兌美元匯率創歷史新低，土耳其央行無法滿足不斷飆升的外匯需求。伊斯坦堡科曲大學（Koc university）經濟學教授Selva Demiralp警告，若繼續如艾爾段暗示的那樣維持低利率，唯一的所剩選項就是更嚴格的資本管制。

▲▼土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）宣布勝選。（圖／路透）

▲艾爾段也曾坦言，解決通貨膨脹是土耳其最急迫的問題。（圖／路透）

BBC報導提到，艾爾段的支持者根本不關心經濟問題，他們對於艾爾段在世界的強大地位與他打擊所謂庫德族「恐怖分子」的強硬路線感到自豪。許多來自中東與阿拉伯灣地區的支持者也擁上街頭。一名突尼西亞旅客Alaa Nassar說，「艾爾段不但改善了自己的國家，還支持阿拉伯與穆斯林世界」。

自2016年以來，艾爾段肺除了總理一職，並逐漸凝聚政治權力。BBC稱，在選後所有的慶祝活動中，讓這個兩極分化的國家團結的想法，似乎比以往任何時候都更遙不可及。

►土耳其艾爾段再寫不敗歷史　吸票過半連任總統

►艾爾段宣布勝選：未來5年將繼續統治土耳其

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