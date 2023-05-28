土耳其總統決選艾爾段有望連任　選前民調支持度52.7%領先對手

▲土耳其28日將舉行總統決選。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其28日將舉行總統決選，現任總統艾爾段與最大在野黨共和人民黨黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）將再次對決，也將決定艾爾段能否再連任5年。選前民調數據顯示，艾爾段支持度52.7%，基里達歐魯47.3%緊追在後。

綜合BBC、美聯社等報導，這次總統決選投票站會在當地28日上午8時開放，並在下午5時關閉，預計大選結果將於當地晚間9時（台灣29日凌晨2時）出爐。儘管土耳其國內面臨許多問題，包括通貨膨脹、發生奪走5萬多條人命的百年大地震等，但外界仍預期，艾爾段有望連任。

▲外界仍預期，艾爾段有望連任。（圖／路透）



在第一輪總統選舉中，投票率約88.8%，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）獲得49.5%選票，以250萬票領先優勢，險勝拿下約44.9%選票的基里達歐魯。拿下第3高票的歐根（Sinan Ogan）則是表態力挺艾爾段，儘管不確定歐根支持者是否都會投給艾爾段，但分析指出，影響選局的最終關鍵可能落在他身上，有望成為「造王者」。

土耳其民意調查資訊公司Konda在5月20日至21日的民調數據顯示，艾爾段支持度52.7%，基里達歐魯支持度為47.3%。

▲選前民調數據顯示，艾爾段支持度52.7%，基里達歐魯47.3%緊追在後。（圖／路透）

CNN指出，這場總統決選有其國際影響，土耳其擁有8500萬人口，是全世界最大的經濟體之一，隸屬於北約成員國，擁有北約第二大軍隊，不過近年來與俄羅斯強化雙邊關係，處於日益分化的世界秩序中心。

土耳其不顧美國反對，2019年從俄羅斯購買武器，更一度阻撓芬蘭、瑞典加入北約直到後來才點頭批准；艾爾段還曾說，土耳其與俄羅斯總統普丁擁有特殊關係。不過分析認為，艾爾段即便輸掉這場決選，土耳其核心外交政策也不會出現180度大轉變。

如今選民最關心的議題就是經濟與大地震災後損害，分析指出，選民將依據誰更有能力處理災後重建及保護國家免受未來災害影響來投票。