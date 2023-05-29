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粗心男弄丟「唐伯虎真跡」：值上百萬！網酸：假的可能性極大

男子弄丟唐伯虎真跡，失而復得（圖／翻攝荔枝新聞）

▲男子弄丟唐伯虎真跡，被好心人撿到交給警方。（圖／翻攝荔枝新聞）

圖文／CTWANT

近日大陸一位民眾報警說，他在博物館等車時，弄丟了明代畫家唐伯虎真跡，之後一位好心人撿到交給警方，男子因此失而復得，他表示，該畫作目前價值上百萬人民幣。有網友酸說，該畫作是贋品，或是他想故意炒作。

《荔枝新聞》報導，蘇州一位戚姓男子報警稱，他把唐伯虎的真跡弄丟了，因為在博物館等車，手上的包包太多，上車時不小心漏拿，現在心急如焚。警察表示，一位盧男撿到裝有卷軸的包包，將它拿給警方。戚男表示，該畫作現在價值上百萬，失而復得讓他非常感動，也謝謝好心人幫忙。

此文曝光後，網友紛紛留言「多虧是好心人撿到了」、「唐伯虎真跡就值百萬？祝枝山的小雞吃米圖都不止這個錢吧」、「上百萬的唐伯虎真跡，大概是個草稿吧」、「這麼說吧，假的可能性極大，另外此種做法，也可能是故意合夥炒作。以便於營銷，欺騙不明真相的人」、「唐伯虎不會想到幾百年後能上熱搜」。

也有人說，此事件疑點很多，一般人不會帶唐伯虎真跡出門，而如果帶出去，為什麼又帶很多個包，既然是最重要的，又為什麼會忘掉？據了解，明代畫家、文學家唐伯虎跟祝枝山、文徵明、徐禎卿3人，合稱「江南四大才子」，唐伯虎以山水和人物畫及百鳥朝鳳圖聞名，而因為他畫過多幅春宮圖，才有了風流才子的稱號，後世有許多關於唐伯虎的傳說，大家最熟悉的就是周星馳演的《唐伯虎點秋香》，唐伯虎搞笑的形象深植人心。看影片請點我。

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