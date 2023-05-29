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婆婆「嘴上功夫」了得！見父子鬧掰一臉得意　網嚇：這種家庭可怕

婆婆老愛在家中上演宮廷劇。（示意圖／PIXABAY）

▲原PO的婆婆老愛在家中上演宮廷劇，讓她感到很委屈。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

婆媳問題自古以來都是難解的題目，這時老公就扮演了重要角色。一名人妻抱怨，婆婆老愛搬弄是非，看到父子2人吵架還一臉得意，幸好已經搬出去，但想起來仍覺得委屈。

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，婆婆很喜歡把宮廷劇那套搬來家裡，老愛亂說話挑撥整個家的感情，搞得小孩之間不團結、公公身邊沒有親人，還一臉得意，後來公公和老公吵架的原因也是因為婆婆挑撥，「我真的第一次看到一個做媽媽的人，看到老公跟兒子吵起來還一臉得意，一副自己沒做錯的樣子。」

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人妻直言，公婆都是她和老公在孝敬，大伯不想養，小姑被寵成公主病，有了男友就不要這個家，甚至為了一隻貓跟家裡鬧翻，連婆婆手術也不願意回來看，不明白都這樣了，婆婆為何還能繼續挑撥離間。

人妻哭訴，最不能忍受的就是公公連她的娘家都罵下去，甚至說她是個禍害，幸好老公是神隊友，二話不說就帶著她搬家，但想想還是很委屈。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「這種家庭，真可怕」、「結婚完一律分開住，多辛苦都要忍耐」、「有時候當作沒聽到反而比較清閒一下」、「有神隊友挺妳就夠了」、「隊友真的很重要」、「有些老人會有一種心態，兒子開始有自己想法、主見時，就會怪說兒子娶回來的女人帶壞的」。

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