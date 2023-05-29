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淘寶賣200Kg衛星！價格曝光「1.3億元」...網驚呆：到底賣給誰

淘寶上出現有人販售衛星。（圖／翻攝自淘寶）

▲淘寶上出現有人販售衛星。（圖／翻攝自淘寶）

圖文／CTWANT

提到人造衛星，相信許多人都會聯想到許多高深又複雜的技術，總覺得這種時常聽到、但自己用不到的東西，距離自己非常的遠。但現在有消息指出，在中國知名電商淘寶，出現了一家公司販售民用人造衛星，最高售價高達人民幣300萬元。而其實在此之前，大陸帶貨達人羅永浩就曾在直播間販售過這間公司的人造衛星，最後是以人民幣100萬元（折合新台幣約435萬元）的價格賣出。

根據陸媒報導指出，這間在淘寶販售人造衛星的公司是「中國航天太空上新」，調查後顯示其背後公司為「北京太空上新文化傳播有限公司」。據了解，該公司所販售的民用人造衛星並非是自己所生產，而是協助中國首家商用衛星品牌「九天微星」進行衛星的販售。

而在淘寶上架的衛星相關產品中，主要有「太空自拍載荷服務」與「太空班車系列-200KG級衛星訂金」兩種。其中「太空自拍載荷服務」主打的是在太空中自拍，可以將你的產品、照片、LOGO上傳到衛星上之後，透過衛星的自拍功能來拍下產品與地球的合影，費用是人民幣200萬元。報導中也指出，電影《流浪地球》就曾購買過此服務來宣傳電影。

（圖／翻攝自淘寶）

▲「太空自拍載荷服務」主打的是在太空中自拍。（圖／翻攝自淘寶）

接下來「太空班車系列-200KG級衛星訂金」，顧名思義就是訂金，該款人造衛星價格為人民幣3000萬元（折合新台幣約1.3億元），這款人造衛星擁有多種用途，包含遙感、通訊、導航、科學探測等功能，主要是針對科學研究單位、學校所推出的。值得一提的是，人民幣3000萬元的費用中，不包含將衛星運送上太空的服務，引發網友們的好奇。

（圖／翻攝自淘寶）

▲這款名為「太空班車系列－200KG級衛星」的商品，售價是人民幣3000萬元。（圖／翻攝自淘寶）

至於為何會想到將衛星放在淘寶上販售，九天微星的董事長先前接受訪問時曾表示，其實最主要的目的就是「讓大眾認識且理解位星的用途」，該名董事長也表示，很多人覺得衛星很高大上，但其實這玩意一點也不神祕，日常生活中的導航、天氣預報，都會用到衛星。

其實這間公司先前也嘗試跟風，將產品推到時下最當紅的網路直播中，並且由知名網紅羅永浩負責主持販售。據了解，這場販售衛星的直播在3月31日順利地結束，其中要價人民幣200萬元的「1U立方星」，在直播間以100萬元的價格成交。

（圖／翻攝自微博）

▲大陸帶貨達人羅永浩就曾在直播間販售過這間公司的人造衛星。（圖／翻攝自微博）

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