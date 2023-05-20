蔡英文提3大房價抑制方案　認「居住正義還有一段路要走」

▲總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

內政部長林右昌日前表示，現在年輕人買不起房並非真的買不起，「而是沒有規劃，或是因為想買的地點、區位價格太高」，引發網友熱議。對於房價議題，總統蔡英文今（20日）在總統府召開執政7週年記者會時細數幾大相關政策，蔡坦言，不能說這些努力已經達成目標，甚至還有相當的路要走，但政府不會停止這些努力，會從更多面向來減輕人民住屋負擔。

蔡英文表示，高房價確實是很多人的難題，但健全房地產市場、安定居住者權益，是政府執政一直以來的原則，政府多管齊下，比如說立法限制囤屋以及其他炒作作為，近來也有交通方案，該方案整合各縣市、各種不同交通工作費用可以降低，讓通勤者的交通負擔降低，進而擴大居住點的選擇，讓都會區減壓、房價也能受到一定程度抑制。

蔡英文指出，產業均衡發展也能讓人口較為分散，對於房價抑制也有一定幫助，政府在產業政策規劃上也都有注意到，供給面方面，政府推動社會住宅跟包租代管，確實有20萬戶，其中有12萬戶要興建，社會住宅的步伐會越來越快。

蔡英文表示，剛開始的時候很多法規跟基礎建置要做，開始這個計畫後，不論是中央還是地方，在經驗累積情況下，速度會越來越快，預計到2024年底，已經興建、發包的可以達成目標。

蔡英文指出，除了社會住宅供給外，也希望未來一些平價住宅的選項，社會住宅需要長時間累積，達到一定程度時，對房價可以產生一定抑制效果，要持續找尋更多可以開發社宅的地點跟機會，除供給面外，也要從需求面減輕租屋者負擔，前段時間透夠租金補貼和房貸支持方案舒緩年輕人負擔。

蔡英文坦言，不能說這些努力已經達成目標，甚至還有相當的路要走，但政府不會停止這些努力，甚至提出更多做法，從更多面向來減輕人民住屋負擔。