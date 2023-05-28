人妻借3萬被要求「深夜肉償」！婆婆制止讓她超懊惱：壞我好事

▲一名人妻的現金不夠還卡債，於是向丈夫借了3萬元，丈夫要求肉償被婆婆制止，讓她超懊惱。示意圖與本文無關。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者柯振中／綜合報導

夫妻之間有些情趣，真的不能讓外人知道！一名女子因為現金不夠繳信用卡帳單，於是開口向丈夫借了3萬元，丈夫則開口要求「晚上肉償」，沒想到竟然遭到婆婆制止，讓她懊惱直言「壞我好事」，逗趣的互動曝光後，讓許多人笑了出來。

這名女子在「毒姑九賤婆媳討論區」分享，因為上個月失心瘋，導致刷卡血拚過頭，這個月要繳納帳單的現金不足，於是開口向丈夫求助，希望能拿3萬元來應急。

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丈夫欣然應允，給錢時還模仿電視裡的好色員外，色瞇瞇地說「錢拿了之後，晚上要用妳的身體來償還哦」，讓她瞬間感到十分開心。

▲人妻向丈夫借錢，被要求用肉體償還，好事竟遭婆婆制止。（示意圖／ETtoday資料照）



沒想到，婆婆剛好聽到這句話，立刻厲聲制止，同時大罵兒子，是不是電視劇看太多，也不准這樣做。雖然婆婆出於好意，想要阻止兒子不正常的行為，卻剛好破壞了夫妻倆的情趣，讓女子無奈喊「唉！婆婆妳幹嘛壞了我的好事」，其實她想要「卡債肉償」，這樣一來就不用還錢了。

夫妻間逗趣的互動曝光，不少人笑得調侃，「等等來去刷爆自己的卡！嘿嘿」、「真的是婆婆，她可以假裝沒聽到啊」、「婆婆不懂情趣欸」、「夫妻倆的情趣瞬間熄火」、「告訴婆婆：我勸妳不要多管閒事」、「婆婆在吃醋，因為她老公沒這樣對她。」