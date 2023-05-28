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社會 社會焦點 保障人權

年收180萬輸給35萬！竹科工程師「2個月人妻」　跟銀行員跑了

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲竹科工程師妻子在婚後2個多月內，很快和別的男人打得火熱。（示意圖／Ettoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

年收逾150萬元的工程師小明（化名）結婚2個多月後，就發現妻子小華（化名）行徑詭異，之後調閱行車紀錄器，抓包小華與年收30萬至50萬間的銀行行員張男交往，小華還傳給對方裸照。雙方離婚後，小華火速與張男同居，小明氣得提出民事告訴，求償50萬元精神撫慰金。

苗栗地方法院判決書指出，小明、小華於去年7月結婚，本該仍在新婚蜜月期的兩人，小明卻注意到小華的異常舉動，例如當他靠近，小華就會立刻關閉手機螢幕；或是小華經常凌晨才回到家。

小華出門會開小明的車，因此去年10月底小華又一次在凌晨2時許回到家後，小明決定調閱車上行車紀錄器，隔天一看竟發現一名機車騎士在小華停等紅車時，騎到車前向小華比出大大的愛心手勢，接著兩人兩車就來到一處汽車旅館外的停車場。

事件曝光後，小華坦承與張男在交友軟體上認識已一段時間，有過多次接吻與舌吻，她也在張男的要求下傳過2次自拍裸照。小明在錄音對話中質問小華與張男是否「serious」（認真的），小華表示對方知道她是人妻，但仍不介意，因為對方認定她遲早會跟小明離婚，然後跟他再一起，而她也覺得是「serious」的。

戴綠帽的小明在得知真相後深受打擊，求助婚姻諮商、心理諮商，也尋求心理治療，最終仍因過於痛苦選擇與小華在去年底離婚。結果，小華在離婚13天後，張男就搬入小華家中開始同居生活。

小明提起損害賠償告訴，主張張男破壞婚姻幸福，求償50萬元精神撫慰金。張男雖辯稱不知道小華結婚，但當時小華交友軟體帳號個人檔案上清楚寫著「2個月的人妻」，證實張男說謊。

法官審酌小明年收近183萬元，張男年薪35萬元，再對照雙方名下財產，審酌後認為張男應賠償15萬元精神撫慰金為適當。

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