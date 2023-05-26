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妻「妝水水」不回家…躺建築師腿撒嬌　嗆「%了然後呢」綠夫崩潰

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲人妻時常特別打扮找建築師小王，綠夫請徵信社調查真相後崩潰，離婚並對2人提告。（示意圖／pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

一名孫姓業務部課長，發現擔任營造會計的妻子時常刻意打扮、又變得晚歸，委託徵信社協助調查時，透過窗戶看見妻子甜蜜枕在建築師小王的大腿上，孫男氣憤對2人提告求償50萬。但妻子反控孫既外遇又嫖妓，還恐嚇把她「分幾塊」，她與建築師只是工作上接觸，請求駁回賠償。法官看妻子曾經坦承「有性行為，然後呢」，判2人須賠孫男15萬元。

判決指出，孫男為某公司業務部課長，其妻子在營造公司擔任會計，2020年10月起派駐在新竹一處工地，但孫卻發現，妻子漸漸變得晚歸，常常9點以後才回家，出門還會刻意打扮漂亮，他請來徵信社跟蹤調查，看見妻子竟多次出入一名建築師的宿舍，還透過窗戶看到，妻子如同小女人般枕在對方大腿上甜蜜撒嬌，彷彿2人才是情侶，

孫男氣憤與妻子攤牌，質問有沒有發生親密關係，妻子坦承「有過，然後呢」、「不想你知道的你也知道了，很抱歉讓你這麼痛，都是我的錯」，孫男遭受巨大打擊，多次到精神科就診，痛心與妻子離婚後，提告2人求償50萬撫慰金。

妻子供稱，她因工務急迫常常留下來加班，與這名建築師只因為工作互有往來，孫男提供的對話斷章取義、充滿主觀猜忌，無視她屢次否認與建築師發生關係，承認的話是出於孫男恐嚇要把她「分幾塊」，她為了安撫對方情緒才順著回答。

建築師則表示，因為自己在施工中摔斷右鎖骨，造成工地與宿舍的生活機能不便，包含孫妻在內的多名同事都有輪流照顧他，並沒有與孫妻有其他不正當關係。

法官審後認為，建築師讓人妻持有宿舍鑰匙，讓她自由進出，待的時間又頗長，且孫妻坦承有外遇嘿咻時並無遭受脅迫，可見確實有侵害配偶權的情形，審酌雙方財力、收入等，判孫妻與建築師須連帶賠償15萬元，不得上訴。

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