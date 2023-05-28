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草屯分局轄內8大路口精緻執法2周　盼駕駛和行人共創優質交通環境

▲草屯警分局於轄內8大路口執行精緻執法，維護行人通行安全。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲草屯警分局於轄內8大路口執行精緻執法，維護行人通行安全。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

警政署「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案」已於5月1日起跑，針對「行經行人穿越道未停讓行人」等多項違規行為加強執法；草屯警分局表示，除利用全國中學學科能力測驗及各村里治安座談會時加強宣導，也針對轄內8處高發事故路口，於5月22日起執行精緻執法，呼籲民眾務必遵守相關交通法規，共同維護行人路權。

草屯分局指出，本次全國執法專案勤務主要針對「行經行人穿越道未停讓行人」、「轉彎不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線停車再開」、「人行道違規停車」及「取締道路障礙」等嚴重影響行人安全與權益違規加強取締；經近3週的加強取締後，再依據行政院「行人優先交通安全行動綱領執法面向」會議決議及縣警局分析，提報草屯鎮草溪路與碧山路口、太平路與碧山路口、太平路與正言街口、中正路與育英街口、中山街與碧山路口、中正路與芬草路口，中寮鄉初中巷與永安街口等8處，規劃為高發路口精緻執法路口，將持續2週加強宣導與執法，期能有效降低行人交通事故傷亡。

▲草屯警分局於轄內8大路口執行精緻執法，維護行人通行安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局表示，為讓民眾更重視行人安全，也於上週全國中學學科能力測驗交通疏導勤務、各村里治安座談會中，積極向學生、家長、村（里）民等各年齡層族群宣導行人路權及執法規定，讓更多民眾接收正確用路常識，促進行人用路安全。

▲草屯警分局於轄內8大路口執行精緻執法，維護行人通行安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

草屯分局長洪政崴表示，據統計台灣行人每年因交通事故死亡逾300人，除積極宣導與執法，也籲請駕駛人於無號誌路口需減速慢行，並應停讓行人通行，行人過馬路時應走行人穿越道，勿擅自穿越車道，並遵守號誌管制，共同遵守交通規則，共創有禮安全的優質交通環境。

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