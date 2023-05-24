草屯青年住宅另覓地點、增加戶數　國民運動中心移至共融公園旁

▲南投縣長許淑華允諾草屯青年住宅另覓地增加戶數 ，國民運動中心則將移到共融公園旁興建。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府原規畫在草屯工藝園區興建37戶青年住宅，因縣議員認為戶數可再增加，縣長許淑華除考慮從坪數調整，另將尋覓適當地點，增加興建戶數；另草屯運動中心也將移到草屯共融公園旁土地，縣府將請顧問公司在2個月內完成初期報告。

許淑華於23日由副縣長王瑞德等人陪同，邀請草屯鎮長簡景賢及草屯鎮選出的縣議員，實地到草屯工藝園區會勘，聽取共融公園建設簡報外，並了解草屯青年住宅規畫情形。

縣府建設處副處長陳錫慶簡報指出，草屯青年住宅位於工藝園區旁，面積約480坪，屬草屯都市計畫住宅區，如單以3房規劃，計畫興建地上7層、地下2層，每層6戶，每戶約36坪的青年住宅，共約可以興建37戶，52格停車位，也可再搭配二房型，增加出售戶數；縣議員則都肯定縣府興建青年住宅方向，但認為計畫興建的戶數略顯不足、希望增加，許淑華表示，這方面縣府願意檢討，也希望找到合適地點，增加興建戶數。

而縣府規劃在旭光高中興建國民運動中心案，許淑華表示，議員及民眾建議未來運動中心能更充分使用，也儘量和學校做區隔；經實地會勘後，發現草屯共融公園旁1.6公頃的土地適合設置，包括草屯鎮長及在場所有議員也都一致支持，如此草屯國民運動中心未來可以和共融公園、鎮立游泳池一併搭配，使用度會更高。

許淑華說，草屯國民運動中心雖不設在旭光高中，但旭光高中有科學館，卻沒有具規模的體育館，而南投單項體育發展得非常好，縣府希望協助旭光高中爭取體育館建設，做為訓練基地，最好能有國際規格，也可做為國際賽事場地。