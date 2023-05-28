差4百米衝鋒攻頂！2登山客放棄了　在珠峰海拔8450米救人一命

▲ 在珠峰海拔8450米，兩名大陸登山者放棄登頂救回一條人命 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸兩名登山客範江濤、謝如祥在攀登珠穆朗瑪峰時，位於海拔8450米處發現一名女性登山者遭遇危險，當時兩人距峰頂不到400米，完全可以衝頂峰，但兩人立刻放棄登頂計劃，把體力留下救人。回想至今，兩人並不後悔，因為「救人比登頂珠峰更重要！」

▲ 大陸登山者範江濤、謝如祥在攀登珠穆朗瑪峰放棄攻頂，救回一名女登山者。（圖／翻攝 央視）

陸媒《澎湃新聞》報導指出，範江濤是湖南登山隊領隊，2021年組織湖南登山隊時認識謝如祥，為了準備此次攀登珠峰，他們經過各項測試和訓練，於4月9日從長沙啟程，5月15日開啟向珠峰峰頂的最後衝刺。

回憶5月18日晚8點20分左右，他和夏爾巴嚮導，（夏爾巴人是指珠穆朗瑪峰本地居民，為攀登者提供支援），攀登到了珠峰海拔8450米的位置，看到有一個人倒下，被鎖在繩子上。

範江濤說，「那個人右手沒有戴手套，手已經發黑了，左手戴了薄抓絨手套，沒有看到羽絨手套。整個人在顫抖，向右倒臥縮成了一團，連體服也破損得比較嚴重。」

▲ 對女登山者施救 。（圖／翻攝 央視）

他湊近問，「你是中國人嗎？」對方毫無反應，他又試著問了一句，「你叫什麼名字？」這名女登山者用盡力氣用湖南方言說自己姓劉。

原來是自己老鄉遇難，範江濤發現，這名登山者的氧氣已經用完，臉部覆蓋了薄冰，手也凍傷了，生命體徵微弱。背後的下降器被鎖死，整個人被固定在主繩上無法移動，應該跟隨都夏爾巴嚮導也不見了。

「當時我的夏爾巴嚮導開始催我往上登，我猶猶豫豫地往上登了20多米。後來索性直接停在那兒告訴他，我不準備登頂了，我要回去救人。」

他的夏爾巴嚮導立刻反對，「那個女人已經死了，不用救了！」

範江濤依然堅持救人，撤回女登山客身邊，換氧氣，餵熱水、糖、巧克力、按摩手腳、做心臟復甦，幫她解除被鎖定的下降器。

等到女登山客醒來後，訴說自己遭遇和以及被雇用的夏爾巴嚮導遺棄。之後範江濤與同伴一起把女登山客運下山，但體力出現透支情況。

到了晚上10點左右，才下了30米，範江濤遇到了晚出發的謝如祥和他的夏爾巴嚮導。「當時老範一見到我就哭了起來，他救人時自己心有餘而力不足。」謝如祥說。

知道事情前因後果後，謝如祥毫不猶豫，立刻決定放棄登頂。他說，「不論最後結果如何，拖也要把她拖到營地，只要救他就能活，不救就是死。」

▲謝如祥在珠峰C2營地附近拍攝。 （圖／翻攝 央視）

謝如祥讓他的夏爾巴嚮導將女登山客背起來，並用繩索固定好位置。謝如祥和範江濤輪流在後方託舉，直到次日0點15分，他們才抵達營地。

報導指出，女登山者是獨自報名攀登珠峰，由於體力透支、補給物不足等原因，在途中遇險。還好遇到他們等人相助，女登山者當晚身體恢復良好，可正常工作，之後還要請恩人謝如祥和範江濤吃飯。

▲救人比攻頂更重要。（圖／翻攝 央視）

準備近兩年攻頂，夢想終究無法實現。範江濤表示，在海拔8000米以上的生命禁區，遇到這種情況，其實可以坦然走過，但他們還是選擇施救。雖然沒能衝頂，謝如祥說，「挽救了一條生命，這不能相提並論。」

大陸湖南省體育總會也向湖南省登山隊發出賀信，祝賀幾名隊員成功登頂珠峰，也對範江濤和謝如祥兩名隊員的救人義舉給予了高度讚揚。