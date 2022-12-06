曾格爾開告　再祭10萬懸賞「未親自登頂」證明！1細節遭起疑

▲曾格爾11月底公開登頂證書。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾Grace Tseng ）

網搜小組／鄺郁庭報導

「登山女神」曾格爾日前遭外界質疑，13小時無氧攻頂世界第8高峰紀錄的真偽性，先是發表聲明喊告，今（6）日除了貼出一份律師事務所的聲明書，給出10萬懸賞，要找能具體指摘「實際上曾格爾未親自登頂」的人，還附上一張受理案件證明單，證明真的開告妨害名譽。

曾格爾6日下午4點18分在粉專貼文，PO出律師事務所的聲明書掃描檔，聲明書共有2大點，全文如下：

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―、就曾格爾小姐無氧攻頂馬納斯魯峰（Manaslu）乙事，有陪同攀登者全程見證並簽署見證書可憑，近日網友指稱曾格爾小姐未實際登頂等謠言已侵害曾格爾小姐之名譽，特此警告勿再以不實言論作出不當質疑，以免觸犯相關刑責及民事賠償責任。

二、為保障曾格爾小姐之名譽，特此為懸賞廣告之表示，若能具體指摘「曾格爾所發表之照片影片及航跡均有造假，實際上曾格爾未親自登頂」，並經第三方具公信力單位認證，曾格爾願給付其新台幣十萬元。

另外，文中還有一張「警察局受（處）理案件證明單」，只見她在11月29日便至警局提告「一般刑案（妨害名譽（信用））」，報案內容則為「曾格爾於網路上遭貼文妨害名譽，故至本所報案提出告訴」。

看到貼文後，就有網友納悶，「大家都相信妳有登頂吧！爭議在於原先指稱的最速攀紀錄，要不要再跟委任律師討論一下提告項目，力求精確。」曾格爾對此回覆，「先前在各大社團已經有懸賞航跡的部分，但是沒有人能夠做出，不是嗎？」

至於有人質疑，「關於『無氧登頂』馬納斯魯峰乙事……所以見證者簽名是證明妳確實有『登頂』，但妳沒有『速攀』+『無氧』……對不對？我這樣理解是對的嗎？」「我相信妳有登頂啊！解釋一下最速攀的部分。」曾格爾僅貼出一個網址，「這裡有我使用的inreach報告」，沒有多做回應。