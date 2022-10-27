懷疑≠否認！張元植「約爬曾格爾」：來次公開的百岳單攻

▲曾格爾的登山紀錄遭好手質疑。（圖／翻攝曾格爾IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

曾格爾有「登山女神」稱號，年僅29歲就多次創下台灣登山史紀錄，日前還稱13小時無氧攀登馬納斯盧峰，卻在前陣子捲入緋聞風波，還被登山好手張元植質疑登山紀錄，掀起爭議。對此，張元植26日在臉書直呼，懷疑不等於否認，除了科普如何確認速攀紀錄的有效性，還邀請曾格爾回台後，來一場公開的百岳單攻。

張元植26日在臉書發文，「關於曾格爾的Manaslu速攀，這話題算是肥宅起了個頭」，因為不希望摻雜太多八卦及人格攻擊，他隔了好一陣子才再開話題，強調自己在意的始終是專業部分的分析，而且當時雖然抱持懷疑態度，但並非否認曾格爾的紀錄，也在等對方拿出足以說服他的有力證據，「我完全保持開放性去相信這件事情。」

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張元植還以旁觀者的角度自審，「很多人會說，人家就是做到了，為何要質疑？我又有什麼資格去評論？」他就解釋，先前曾格爾第一次稱成功無氧登頂安娜普納時，他沒有懷疑還發文祝賀，「因為無氧登頂八千的門檻，比起『速攀』而言並不高，屬於業餘愛好者靠著努力即可達成的範圍。」

但當牽涉到「速攀紀錄」就要嚴謹看待，「簡單來說，曾的這項速攀，幾乎可以等於素人街頭籃球愛好者，突然幹掉麥可喬丹。」連國外的權威戶外記者及統計機構也都紛紛對此表達疑慮。

▲台灣青年登山家呂忠翰、張元植曾登上素有「殺人峰」之稱的K2。（圖／K2 project 提供）

張元植表示，發這篇文是因為想說清楚，哪些證據具有足夠有說服力、哪些不是。其中，「聯絡官的認證，以及『自己的商業公司』的發文」、「照片」都不是有力證據，「聯絡官本質上算是一個閒差，而且他們的『認證』過程非常鬆散」、「照片只能代表『你曾經抵達頂點』，但無法證實『你真的以這個速度到達頂點』。」

他建議曾格爾拿出「掛在胸前的Inreach」，「今天曾格爾如果願意，非常簡單的花30秒，不需開電腦，只要打開妳Iphone的Garmin Explore app」，就能找到一個線上同步追蹤的網址，「上傳到inreach後台伺服器的點位資訊，是不能竄改的，也因此，這是相對較為可信的衛星資訊。」雖然也可能「有人拿著曾的inreach」登頂，但他覺得如果質疑到這種程度，就太小家子氣了。

最後，關於到底是有氧還是無氧登頂，唯一的證明方式，就只能請曾格爾「實際展現一次無氧速攀背後的強大體能」。因此，張元植邀請對方回台後找個空檔，來一次公開的百岳單攻，「當然，妳沒有這個『義務』一定要取得所有人的相信。這只是一個邀請。如果有意願，大家再來安排時間跟路線，我覺得這是累積Credit的好機會，也讓台灣登山界的大家，更認識妳。」