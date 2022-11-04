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查證曾格爾紀錄！鳳梨王子「挖得愈深，事情就超展開」揭6疑雲

▲▼ 。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

▲曾格爾有「登山女神」封號。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

「登山女神」曾格爾日前攻頂世界第8高峰，以13小時無氧成績創下紀錄，但登山界好手紛紛提出質疑。有「台南關廟鳳梨王子」之稱的農民楊宇帆也發文，談論這件「八千米疑雲」，列出6點「有趣查證」，「隨著流出的資訊愈多，挖得愈深，事情就超展開。」

楊宇帆指出，在幾年前，曾格爾仍是個登山素人，她如今創下這項紀錄，形同一個業餘愛好者，參加奧運拿下金牌，「然而，甫創下世界紀錄的格爾，面對記者詢問，卻選擇『刪留言』的方式，也沒有任何一名業界專業人士，出來恭喜為她的紀錄背書」，因為山上只有曾的團隊，「我不是個登山家，但這聽起來不太對勁，是吧？」且隨著時間推移，浮現的卻是更多疑雲，「以下，我試著用條列式的方式，跟大家分享一些有趣的查證。」

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1.山頂的寶特瓶。楊宇帆指出，細看曾格爾10/4的登頂影片中，會發現右上角有個寶特瓶，「卻跟10/1登頂者影片中的寶特瓶，幾乎一模一樣，這似乎與山頂的大雪有些矛盾。」

2.見證人。「她宣稱，官方有一名officer見證，並給出電話，而當登峰 54山 Hiking Therapy致電給認證官時，卻得不到任何回應。」此外，曾格爾稱出發時，8K跟Asia Trekking的老闆都有在場見證，國外記者查證卻得知，8K的老闆Lakpa那天只是剛好路過，被抓去拍照。至於Asia Trekking，則是查無這間攀登公司。

▲▼ 。（圖／翻攝自曾格爾IG）

▲曾格爾的紀錄受到不少登山好手質疑。（圖／翻攝自曾格爾IG）

3.錯亂的時間軸。楊宇帆提到，「曾表示，她在10/4有碰到Minga G的團隊，詢問M本人後，他與團隊在10/3都已經下山」。另外，曾格爾的GPS應該在10/5就因為雪崩被埋了快十天，「然而，她的GPS資料顯示，10/6、11、12，卻都還有顯示航跡。」

4.氧氣愈少爬愈快。關於這一點，楊宇帆還特地查證，「我們有跟爬過Manaslu的人確認過，C4-Summit的路線，並不會比C3-C4還來的簡單，甚至，C4之上雪還更深更難走，這一切都很不合理」，但從GPS顯示的資料來看，曾格爾卻是在海拔愈高、空氣愈稀薄的時候爬得愈快。

5.八小時無氧 VS 十九小時有氧。「外媒指出，另外三名世界著名的登山家，九月下旬在類似的環境下嘗試登頂，他們吸氧氣花了十九個小時才從C3登頂，曾格爾則是沒有吸氧只花了八小時。」楊宇帆就解釋，「無氧跟有氧的差別，簡單比喻，就像腳踏車跟電動腳踏車。」

6.GPS紀錄有問題。最後這一點，他坦言會是是另外一篇落落長的文章，「之後會有更專業的人士出來說明，並對於整起事件，做最完整的論述。」

楊宇帆說，他們並不認識曾，也沒有利害關係，就只是對爬山有愛好，和一群愛爬山的人花了很多時間查證，「所有的資訊，我們不只是確認，有些甚至是雙重確認」、「我們也聯絡了許多外國人確認資訊，在用字遣詞上都非常謹慎，因為我們深知，這是代表台灣。」

他也直言，一開始大家還開玩笑，會不會是曾格爾太單純，被雪巴帶到某個假山頭騙了，「然而，隨著流出的資訊愈多，挖得愈深，事情就超展開。」但楊宇帆強調，「再重申一次，我不會說曾格爾的紀錄是假的，畢竟，我也拿不出一刀斃命的鐵證，但，目前國際組織也尚未承認她的紀錄，並且有諸多質疑。」

只是，看著曾格爾過去用「台灣之光」、「台灣奇女子」、「讓世界看到台灣」等口號，募到許多資金，他就忍不住感嘆，「她的確曾經讓台灣的國旗在八千米飄揚。如今，這面國旗會持續飄揚，還是淪為國際笑話。我們拭目以待。」

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