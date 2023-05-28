禽流感威脅仍在「蛋價難降」　蛋商公會：下周維持現價

▲國內近期雞蛋供應回穩，量販超市通路洗選雞蛋供貨充足。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內近期雞蛋產銷秩序恢復，市場零售白蛋回到每台斤約50元至55元近期低檔價位，甚至低於公告批發價。台北市蛋商公會理事長林天來今（28日）表示，雖然產銷秩序已恢復，但飼料成本仍高，產地部分禽場仍受禽流感肆虐，國內雞蛋產能仍未回到正常水準，因此下周蛋價仍維持產地價45.5元、批發價55元，蛋價調降還要視整體產業現況再調整。

林天來表示，目前全台各分區雞蛋生產動態已從「嚴重不足」，變成「量稍不足」，雖然產能逐漸恢復，蛋價已經回穩，包括產地價和批發價都已經貼近公會公告的盤價，但仍有部分禽場仍遭受禽流感疫情肆虐，此波疫情嚴重又拖很久，才會導致產量遲遲無法回覆以往水準，加上先前飼料進口成本偏高，產地飼養成本降不下來，本周評估產銷狀況後決定，下周蛋價仍維持原價。

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根據農委會公布最新雞蛋產銷資訊，國內每天約有3118萬蛋雞投入生產，雞蛋日生產量維持在11.35萬箱（每箱約2百顆），與國人每日所需12萬箱仍有差距，但目前屬於雞蛋用量淡季，供應相對穩定。而零售市場部分，傳統雜糧行通路的雞蛋售價回到每台斤52至65元，政府補貼進口的雞蛋則以每盒68至72元在通路量販供應中。