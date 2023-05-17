蛋價降！電價漲更凶　麵包店逆風公告：「降價承諾跳票」願謝罪

▲烘焙業者對降價承諾跳票，在臉書公開謝罪。（圖／翻攝自Facebook／鳥麵包）

記者楊惠琪／台北報導

國內近期蛋荒趨緩，餐飲業蛋價回穩，之前因蛋價高漲調高售價的部分店家，紛紛宣布調回原價，主導全台蛋價的台北市蛋商公會也呼籲餐飲業者應該降價。但台南市一家麵包店卻在臉書粉專逆風公告，答應消費者要調回原價的承諾跳票，因為蛋價降了，但電價漲更多，不得已只好公開謝罪。

位於台南市東區的鳥麵包，因先前蛋價飆漲，3月底宣布調漲店內蛋沙拉、波蘿、奶酥麵包等7款麵包，每個調漲約1到3元，但也同步宣布，只要蛋價回穩，會再調回原價。

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隨著蛋價回穩，鳥麵包近日在臉書公開「謝罪」，坦言雖然蛋價已經下降，但比起去年的蛋價還是高了30%，儘管先前承諾蛋價回穩會調回，但因為電費調漲、提高員工薪資因素，「老闆的支票不得已要跳票了」。不過，鳥麵包公告承諾跳票，消費者並未反彈，反而留言加油打氣，

鳥麵包業者張天鵬接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，比起之前的天價，近期蛋價的確已下降，但烘焙業不像一般小吃店，用電用得很凶，國內電價從4月1日起調漲，營業用電漲幅高達5%，依照平均用電計算，非夏季電費每月將增加1300元、夏季每月增加2300元，加上服務業缺工嚴重，從農曆年後就調整員工薪資，營運成本不斷增加。

張天鵬說，餐飲烘焙業普遍面臨物價、原料、包材高漲，而為了讓工作伙伴有更穩定的工作環境，必須適度提高薪資，所以現在不但沒有降價的條件，連維持現有售價都有壓力，只好硬著頭皮宣布「降價承諾跳票」。