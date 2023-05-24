頂呱呱漲價！「套餐貴10元」調漲菜單一次看　加碼買1送1回饋

▲頂呱呱宣告調漲。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

頂呱呱不敵原物料成本上漲15-35%，今（24）日宣布，將於明5/25起調漲部分售價，套餐類統一調漲10元，漲幅為4.6%；單點部分調整5-10元不等。而為了回饋粉絲，也加碼推出「加1元多1件」、「買1送1」活動，像是呱呱包、地瓜薯條、原味翅小腿都可1元加購。

頂呱呱表示，從去年中至今年五月，原物料成本調漲已達15-35%，除了原物料調漲以外，綜合包材、電費、人力等成本，也在2年內不斷調漲。因應各項成本仍持續攀升，經綜合評估考量後，忍痛宣布將於5月25日調整部分菜單售價。

▲頂呱呱宣告調漲後最新菜單。點圖可放大。（圖／業者提供）



這次菜單調整內容，頂呱呱套餐類統一調漲10元，套餐漲幅為4.6%。針對單點類部分，斟酌調整5-10元不等，招牌單品原味炸雞、呱呱包、甜甜包2入、玉米濃湯等調漲5元，一口翅、辣味雞翅、呱呱雞排、無敵烤腿等調漲9-10元；其他像特餐點心口袋披薩、德式香腸捲、芝心乳酪棒調漲４元，另外明星商品如地瓜薯條、雞脖子、阿勇雞塊、紅茶雪泥皆無調漲，整體漲幅為7%。

▲因應報稅季及菜單調整，加碼限時推出「加1元多1件」活動。（圖／業者提供）



不過因應報稅季及菜單調整，加碼限時推出「加1元多1件」活動，凡到門市購買任一超值套餐，即可用1元加購人氣商品呱呱包、地瓜薯條、原味翅小腿2入(三選一)。

此外同步攜手UberEats推出超殺優惠，明星商品雞脖子及紅茶雪泥限時「買1送1」，並加碼推出人氣一口翅8折優惠，一口翅可搭配椒麻或檸檬粉。

▲頂呱呱同步攜手UberEats「買1送1」。（圖／業者提供）

業者表示，感謝長期支持頂呱呱的顧客們，遺憾需於今年05月25日宣布調漲部分售價，為維持產品及服務品質，秉持呱呱包及甜甜包手工製作，並確保生鮮肉品配送黃金48小時，未來會更加努力提供優良品質，懇請體恤與諒解。