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嘉義市國中小校長遴選　1人連任2人新任

▲▼嘉義市112學年度公立國民中小學第一次校長遴選結果出爐 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市公立國民中小學校長遴選，莊裕庭獲遴選為嘉義國中校長。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市112學年度公立國民中小學第一次校長遴選會議，經過近6個小時遴選，聽取校長候選人報告、委員提問及無記名表決，北園國小吳長頴校長成功連任，由許原嘉獲遴選為崇文國小校長、莊裕庭獲遴選為嘉義國中校長，將於今(112)年8月1日起生效就任。

市長黃敏惠表示，「教育決定人才，人才決定未來」，因為深知教育對一個國家一個城市競爭力的重要性，因此，在市政的推動，最重要的工作就是教育的工作，所以市府特別重視校長遴選。北園國小吳長頴校長第一任任期屆滿，申請連任，另外崇文國小林秀香校長因第二任任期屆滿，以及嘉義國中陳仁輝校長因個人生涯規劃申請在8月1日退休，為讓校務工作無縫接軌，爰辦理校長遴選工作，期許成功連任的吳長頴校長，以及今日選出的許原嘉校長及莊裕庭校長能承擔起帶領崇文國小及嘉義國中再創卓越的重責大任。

▲▼嘉義市112學年度公立國民中小學第一次校長遴選結果出爐 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市公立國民中小學校長遴選，連任北園國小校長吳長頴。（圖／嘉義市政府提供）

順利連任的北園國小校長吳長頴表示，北園國小是一所與周邊生態緊密結合，兼具人文與生態底蘊的小學。未來將持續深耕北園國小，以打造新世紀的永續校園為目標，推動北園國小成為閱讀北園、國際北園、美感北園，以及結合科技學習，鼓勵學生善用數位工具主動探索、解決問題的行動北園，以及願意主動關懷周邊人事物的品德北園，培養學生們成為五力兼具、全能發展的孩子。

▲▼嘉義市112學年度公立國民中小學第一次校長遴選結果出爐 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市公立國民中小學校長遴選，新任崇文國小校長為原任總務主任的許原嘉。（圖／嘉義市政府提供）

新任崇文國小校長，目前為崇文國小總務主任的許原嘉表示，自己在崇文國小已服務28年，感謝崇文國小豐富他的教學生涯跟行政歷練。未來將以愛為辦學理念，經營教育，並推展全能教育理念，營造多元、智慧的學習場域 讓每一個學生都可以得到適性的發展，讓每個孩子都能夠找到自己的亮點，實現自我、開發潛能。感謝歷任校長為崇文國小奠定良好基礎，期待未來以更精進的策略、更精緻的做法，帶領崇文國小從優秀邁向卓越。

另外，新任嘉義國中校長由現任蘭潭國中校長莊裕庭獲遴選，莊裕庭校長表示，嘉義國中與蘭潭國中有共同的教育目標及願景，如健康、創新、卓越與關懷都是兩校不懈的追求，「崇善」更是嘉義國中鼓勵學子不斷邁進的目標。感謝這些年來蘭潭國中親師生給予的溫暖鼓勵及反饋，期待將在蘭潭國中累積的豐碩經驗融入治學，在嘉義國中歷任校長奠定的厚實基礎上不斷努力，更加充實嘉義國中的校本課程、師資以及設備，帶領嘉義國中自優秀邁向巔峰。

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關鍵字：

嘉義市國中小校長遴選吳長頴許原嘉莊裕庭

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