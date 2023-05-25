打造活躍數位學習城市　嘉義市全新數位學習課程「在嘉學」上路





▲▼嘉義市政府攜手Hahow好學校開創全嘉數位學習新時代 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

數位化時代來臨，為鼓勵嘉義民眾自主進修、接觸不同領域與充實相關學識知能，嘉義市政府開創全新數位學習課程品牌「在嘉學」，攜手Hahow 好學校，精選超過300堂與時俱進的主題課程，免費提供嘉義人高品質的數位學習資源，開放報名後短短一天就有逾百名民眾報名，正式打開嘉義人享受數位學習的全新時代。

嘉義市政府智慧科技處表示，「在嘉學」是嘉義市積極推動數位化的重要一環，由於疫後學習模式的翻轉，線上學習已成為民眾自我提升最有效率的方式。強化市民數位時代下的競爭力，增進信心與成就感，同時擁有更多人生選擇權，市府與全台最大最多台灣人使用的線上學習平台- Hahow 好學校合作，招募 1000+位嘉義人免費參與一趟精彩的學習旅程。學習領域涵蓋數位行銷、數據分析、視覺設計、程式語言、經營管理、職場技能、商用外語等300＋門課程，由業界知名專家和實踐者擔任講師，包括暢銷的心理學作家劉軒、科學與知識型影片創作者啾啾鞋、集結臺灣最專業的設計業界師資二棲知學以及語言學習專家百萬Youtuber阿滴….等，透過其豐富經驗和專業量能，提供具備核心知識與質量且能供應實戰的內容，幫助民眾學習後能夠立即應用，全方面厚實自身實力。

「在嘉學」是專屬嘉義人成長的學習平台，為嘉義人打造更豐富的發展機會。不論是想要進一步學習的學生、追求專業技能的職場人士，或是對於各種興趣追求的嘉義人，無論是在家中、辦公室或是公共場所，只要有一台電腦或智慧型手機，就能輕鬆進入數位學習的世界，都能透過「在嘉學」達到不受場地限制並充分利用時間的學習，打造專屬自己的學習地圖，讓學習有效賦能，為將來做足準備。

嘉義市政府相信「在嘉學」的推出，能為嘉義人帶來前所未有的學習體驗，豐富的數位學習資源將培養嘉義人的創新思維和實踐能力，探索跨域競爭力，並有助於推動嘉義市成為活躍的數位學習城市，培育並吸引更多人才進駐，讓學習持續延伸與擴大。「在嘉學」現正受理報名中，詳細內容與申請方式請參考嘉義市政府有事青年實驗室官方網站（連結：https://bit.ly/42IHX5w）及「有事青年實驗室Instagram」。